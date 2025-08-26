Transport
Tallada la circulació de l'R13 per un tren avariat entre Salomó i Roda de Berà
Hi ha sis passatgers a l'interior del comboi, que serà remolcat fins a l'estació de Salomó per un altre tren
La circulació de l'R13 es troba tallada per l'avaria d'un tren entre Salomó i Roda de Berà, segons ha informat Protecció Civil, que ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Segons ha detallat Renfe a l'ACN, hi ha sis passatgers dins del tren avariat i la previsió és que un altre comboi remolqui el tren amb els viatgers a dins fins a l'estació de Salomó.
El tren avariat havia sortit de Sant Vicenç i anava en direcció a la Plana-Picamoixons com a part del servei llançadora de Renfe, però s'ha aturat a l'entrada de Salomó per una avaria. Un cop remolcat, els passatgers podran agafar un altre tren. En paral·lel, l'avaria ha afectat de retruc l'R17, ja que el tren que s'utilitza per remolcar el comboi avariat és el que fa el recorregut entre Tarragona i Salou Port-Aventura.
Així, des de Renfe indiquen que mentre aquest tren no estigui operatiu s'habilitaran busos per poder fer aquest trajecte -Tarragona-Salou Port Aventura- per carretera.