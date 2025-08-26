Patrimoni
Salou recupera els nius de metralladores de la Guerra Civil a la Punta del Porroig
Els treballs han tret a la llum les escales i estances militars de 1937
L’Ajuntament de Salou ha completat la primera fase del projecte de recuperació i rehabilitació dels dos nius de metralladores situats a la Punta del Porroig, construïts l’any 1937 durant la Guerra Civil. Aquestes estructures formen part del patrimoni històric i militar del municipi, que també conserva un altre niu a la Punta del Cavall i dos conjunts de bateries de canons als turons de la Talaia i de la Glorieta.
Els treballs han permès localitzar i recuperar les escales originals d’accés —fins ara ocultes sota l’actual plaça—, gràcies a la feina de la brigada municipal. També s’han construït noves escales fins al nivell original i s’ha habilitat un pati ventilat que facilita l’entrada a les galeries i als espais soterrats.
A més, s’han restaurat totes les galeries i estances, així com l’interior dels dos nius, reconstruint les parts malmeses. Per garantir la seguretat, s’ha instal·lat enllumenat, proteccions, tancaments i portes d’accés. Encara queda pendent la col·locació de rètols senyalitzadors i panells amb informació històrica i didàctica, que completaran la interpretació d’aquest espai.
La segona fase del projecte, ja adjudicada i amb finalització prevista per al desembre de 2025, inclourà l’obertura parcial dels murs laterals fins al nivell de les finestres per recuperar la visió original cap a l’horitzó i la ventilació creuada dels espais. També es remodelarà la plaça i es renaturalitzarà l’entorn amb vegetació autòctona.
El projecte compta amb el finançament de l’Ajuntament de Salou i la Diputació, i es preveu que l’espai totalment restaurat es pugui visitar amb normalitat a partir del 2026.
Un espai per al coneixement
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que la voluntat del govern municipal és obrir aquest espai al conjunt de la ciutadania, perquè els salouencs i salouenques puguin conèixer millor la seva pròpia història i reforçar així el sentiment de pertinença. «La nostra identitat es construeix també a partir del coneixement i la valoració del patrimoni que compartim; volem que aquest espai sigui un punt de trobada amb la memòria col·lectiva de Salou», ha remarcat.
Els nius del Porroig es convertiran en un nou punt d’interès per a veïns i visitants, oferint una experiència que combina història, paisatge i memòria. Granados també ha subratllat que la recuperació d’aquests nius ajudarà a la desestacionalització turística, ja que es convertiran en un nou element de l’oferta cultural del municipi.
Aquesta actuació s’inscriu en el marc del projecte Salou Capital de la Cultura Catalana 2025, un any en què la ciutat posarà en relleu el seu llegat històric i cultural, tot reforçant la seva projecció com a referent al país i al món.
Amb aquesta intervenció, Salou no només preserva un element clau de la seva memòria històrica, sinó que també consolida el seu compromís amb el patrimoni i amb la promoció del turisme cultural. Els nius del Porroig seran un nou punt d’interès per a veïns i visitants, amb una experiència que combina història, paisatge i memòria.