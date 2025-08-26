Transport
Restablerta la circulació de l'R13 després d'una avaria en un tren entre Salomó i Roda de Berà
El comboi avariat s'ha remolcat fins a l'estació de Salomó
La circulació a la línia R13 ha quedat restablerta després de veure's tallada per culpa d'un tren avariat que havia quedat aturat entre Salomó i Roda de Berà. N'ha informat Protecció Civil, que ha posat fi a la prealerta del pla Ferrocat.
Segons ha detallat Renfe a l'ACN, el tren havia quedat aturat a l'entrada de Salomó i s'ha remolcat amb l'ajut d'un altre tren fins a l'estació, on s'ha apartat cap a les 11.15 h. Allà, a l'estació de Salomó, han pogut baixar els sis passatgers que hi viatjaven i se'ls ha facilitat l'arribada a destí. El tren avariat havia sortit de Sant Vicenç i anava en direcció a la Plana-Picamoixons.
En paral·lel, l'incident tècnic ha afectat de retruc l'R17, ja que el tren que s'ha utilitzat per remolcar el comboi avariat és el que fa el recorregut entre Tarragona i Salou Port-Aventura. Mentre aquest tren no estigui operatiu s'han habilitat busos per poder fer aquest trajecte -Tarragona-Salou Port Aventura- per carretera.