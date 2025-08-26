Municipal
Torredembarra licita les obres de reparació de l'antic escorxador municipal per 500.000 euros
L'immoble, del segle XIX, està degradat i el consistori vol recuperar-ne el valor històric i patrimonial
L'Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació les obres de reparació i consolidació de l'antic escorxador municipal, per un import de 506.529 euros. Els treballs estan finançats per la Diputació de Tarragona i el propi consistori.
El projecte vol aturar la degradació de l'edifici, del segle XIX, i recuperar-ne el valor històric i patrimonial, així com adequar-lo per a un ús provisional i puntual. L'immoble ocupa 404 m2 i té una superfície construïda de 606 m2. Entre els treballs previstos hi ha la retirada d'elements amb amiant, el reforç d'estructures principals i la restauració d'elements arquitectònics per recuperar-ne l'aspecte original.