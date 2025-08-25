Oci
Dragon Khan, una icona generacional
El documental ‘Dragon Khan: Símbolo de una aventura’ celebra el 30è aniversari de la muntanya russa de PortAventura World amb testimonis claus com Walter Bolliger o Fernando Aldecoa
Dragon Khan és una de les muntanyes russes més icòniques i conegudes de tot l’Estat espanyol i, probablement, d’arreu del món. Enguany, aquest gegant vermell celebra el seu 30è aniversari, i ho fa amb un homenatge especial: un documental que repassa la seva història i el seu llegat. Sota el títol Dragon Khan: Símbolo de una aventura, la producció —d’una durada aproximada de 105 minuts— es va estrenar el passat 21 d’agost al canal de YouTube Parque a Parque.
Les dues ments darrere d’aquest projecte són Toni Villaró i Alberto Rey, cocreadors del documental. Villaró com a director i productor i Rey com a guionista i codirector de contingut. L’equip es completa amb la col·laboració de Josué Subirats (fotografia, audiovisual i edició), Daniel Mimbrero (gravació) i Ezequiel Tejero (il·lustració). El documental inclou entrevistes exclusives amb figures clau en la creació i desenvolupament de Dragon Khan, com el cofundador de Bolliger & Mabillard, Walter Bolliger, l’ideòleg de l’àrea de la Xina Imperial a PortAventura, John Kemper, el director general del ressort, Fernando Aldecoa, el presentador Ramón García, i el creador d’atraccions mítiques com Stampida, Nemesis o The Smiler John Wardley.
El documental ha estat gravat en zones restringides de PortAventura, a les oficines de Bolliger & Mabillard a Suïssa i a Warrington. Inclou materials inèdits com concept arts, plànols tècnics, imatges d’arxiu i gravacions casolanes dels primers anys del parc.
«Dragon Khan no és només una muntanya russa. És part de l’imaginari d’aquest país. La seva silueta, el seu nom i el seu rugit van marcar tota una generació. Aquest documental és un homenatge a la visió i l’emoció de qui la va fer possible», explica Toni Villaró. Per la seva banda, Alberto Rey afegeix que «ens vam proposar explicar no només com es va construir Dragon Khan, sinó com va arribar a ser un símbol. Volem emocionar tant a qui hi va créixer com a qui mai hi ha pujat, però reconeix la seva llegenda».
El documental celebra els 30 anys d’una atracció que no només va transformar PortAventura, sinó que va redefinir què significava una muntanya russa a l’Estat espanyol. És un tribut a la creativitat, l’enginyeria i la passió que van marcar un abans i un després en la història de l’oci temàtic.