Vigilància
Dispositius especials al Camp de Tarragona per prevenir robatoris amb l’inici de la collita
Mossos i Policia Local faran patrullatge de proximitat, controls conjunts i denúncies in situ per reforçar la seguretat rural
Els robatoris i altres fets delictius al món rural continuen sent una de les principals preocupacions de la pagesia, especialment amb l’inici de la campanya d’avellana, garrofa i oliva. Per aquest motiu, El Morell va acollir aquest dimecres, per tercer any consecutiu, la reunió prèvia de coordinació entre ajuntaments, Mossos d’Esquadra i Unió de Pagesos.
La trobada va reunir alcaldes i representants municipals de la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, el Rourell, la Selva del Camp, Perafort, Alcover, Constantí i el Morell, així com cossos de seguretat i representants sindicals, amb l’objectiu de planificar estratègies conjuntes davant l’arrencada de la collita.
L’alcalde del Morell, Eloi Calbet, va remarcar que «els ajuntaments mantenim el compromís ferm de donar suport a la pagesia, tant a través de les Guàrdies Municipals i Policies Locals com des dels Mossos d’Esquadra». Així, va anunciat que fins al desembre es desplegaran els dispositius collita, que reforçaran els operatius habituals al món rural.
Per la seva banda, el regidor d’Agricultura i Seguretat Ciutadana, Josep M. Español, va explicar que es va sol·licitar als Mossos que les denúncies per robatoris es puguin recollir als municipis, sense obligar els pagesos a desplaçar-se fins a Tarragona.
En paral·lel, els Mossos han insistit que la clau és mantenir la coordinació amb el món rural, una feina que permet desplegar patrulles per recollir denúncies in situ i reforçar els controls estàtics en zones d’interès, sovint de manera conjunta amb vigilants.
Tot i que el volum de fets és baix, les dades del 2024 a Catalunya mostren 2.206 denúncies, 130 detencions, 3.366 controls policials, prop de 5.800 identificacions de persones i més de 4.200 de vehicles, així com 2.522 contactes de qualitat, xifres que evidencien l’esforç preventiu i la voluntat de donar continuïtat a la protecció del camp i de reforçar la confiança del sector agrícola en la seva seguretat i en la col·laboració entre institucions i pagesia.