Mobilitat
Vila-seca amplia les parades del servei de transport urbà
L’ampliació del servei del Bus Blau entrarà en funcionament el proper 1 de setembre
L’Ajuntament de Vila-seca fa un pas endavant en la millora de la mobilitat municipal amb l’ampliació i renovació del servei de transport públic Bus Blau, el qual està operatiu des del mes de juliol de 2020 i va comptar amb un total de 204.840 viatgers el passat any 2024.
A partir de l’1 de setembre de 2025, entrarà en funcionament l’ampliació d’aquest servei, amb novetats destacades que permetran millorar la connexió entre diversos punts del municipi i fomentar una mobilitat més sostenible.
El nou servei, que seguirà operant BusPlana, disposarà d’un total de dos autobusos: un connectarà Vila-seca amb la Pineda, el qual es preveu que pugui renovar-se durant l’any vinent per tal que sigui articulat i 100% elèctric, una aposta clara per la descarbonització. L’altre autobús farà un recorregut circumval·latori pel nucli urbà i també arribarà fins a la Plana.
El recorregut circumval·latori inclourà parades en punts estratègics com el Centre de Salut, l’Estació de tren, l’Estadi, el Polígon L’Alba, el Conservatori Municipal de Música, els instituts, el Centre Comercial i els diversos barris de Vila-seca, a més de la Plana. Les freqüències també s’incrementen, amb una circulació aproximada cada 30 minuts a l’estiu i cada 45 minuts a l’hivern, per tal de facilitar desplaçaments ràpids i eficients dins del municipi.
La posada en marxa del nou Bus Blau suposarà una inversió municipal de gairebé 1 milió d’euros anuals, als quals s’afegeixen gairebé 400.000 euros més que properament es destinaran a la instal·lació de marquesines, senyalització de noves parades i noves infraestructures del servei.
Cal recordar que els usuaris del Bus Blau poden fer ús d’aquest servei de forma totalment gratuïta si disposen de la targeta ciutadana VilaCard.