Festes
Torredembarra celebra Santa Rosalia amb la música i el seguici com a protagonistes
Els Nois de la Torre celebren cinquanta anys; la Mulassa, trenta; i Ball de Pastorets vint-i-cinc
Des d’aquest divendres, 22 d’agost, i fins al 7 de setembre, Torredembarra viurà disset intensos dies de Festa Major amb un total de seixanta-sis actes, que inclouen una vintena d’activitats prèvies, quaranta-dos actes de Festa Major i quatre activitats complementàries. Un programa que, segons els responsables de l’Ajuntament i de les entitats, està pensat per arribar a tothom i que combina la cultura popular amb una oferta musical i lúdica potent.
Una de les novetats destacades d’enguany és l’estrena de l’Espai Sínia de la Vila com a nou escenari per a concerts multitudinaris. Aquest espai, ubicat al costat de la carretera de la Riera de Gaià, s’habilitarà provisionalment mentre no s’iniciïn les obres del futur Centre d’Atenció Primària (CAP) que s’hi ha d’aixecar i la seva posada en funcionament respon a la voluntat de descentralitzar les activitats festives, reduir l’impacte acústic a les zones més cèntriques i oferir un entorn més adient per a aquest tipus d’esdeveniments.
Oferta musical potent
Pel que fa a l’oferta musical, la festa comptarà amb un total de deu concerts. Entre aquests hi figura una nit remember, una festa jove amb DJ, un concert a la Roca Foradada i set nits de concerts i balls amb la participació de dotze grups i DJs, incloent-hi quatre formacions referents, dues orquestres i sis bandes de versions. Destaquen noms del panorama musical català com The Tyets, Ginestà i Doctor Prats, que encapçalen una programació musical de primer nivell.
Una part molt rellevant del programa l’aporten les entitats locals. A més dels actes propis del Protocol de Festa Major, hi ha vint-i-nou activitats organitzades per disset entitats, que contribueixen a fer de Santa Rosalia una festa amb un especial arrelament popular. Els Nois de la Torre, que enguany celebren el seu 50 aniversari, seran els pregoners de la Festa. També celebren aniversari la Mulassa, que enguany arriba als 30 anys; el Ball de Pastorets, que celebra vint-i-cinc anys, i el Ball de Malcasats, que arriba al seu cinquè any de vida.
Encara en l’àmbit de la cultura popular, el 23 d’agost es presentarà la restauració dels gegants Joan i Rosalia i el 26 d’agost el disc Festa Major. El seguici popular de Torredembarra, que ha anat a càrrec dels Grallers de la Torre.
El cartell de la Festa Major d’enguany, que representa tot el seguici festiu local ballant conjuntament entre el campanar i la Torre de la Vila, és obra de la dissenyadora torrenca Laura González.
Primer cap setmana
El actes més rellevants del cartell d’aquest 2025 comencen aquest cap de setmana, amb una festa remember aquest divendres. De cara a dissabte, es presentarà la restauració dels gegants i se celebrarà el primer sopar popular i la primera nit de gresca, en aquest cas amb Julivert, FescatGoesPunk i una sessió de DJ. Pel que fa a diumenge, serà el dia fort de l’aniversari del Ball de Pastorets, amb una concentració i una cercavila especial pel quart de segle de la recuperació del ball. El mateix dia hi haurà un espectacle d’humor a càrrec del monologuista Txabi Franquesa o la baixada de trastos que organitzen els Nois de la Torre.
Per la setmana vinent, el dimarts serà el moment de la presentació del disc Festa Major. El seguici popular de Torredembarra, editat pels Grallers de la Torre, mentre que dimecres al vespre arribarà la Cursa solidària de Santa Rosalia, amb un recorregut de dues voltes (3,2 km) i que anirà a benefici de la Fundació la Muntanyeta.
De cara a dijous 28 hi ha previst el correbars i el divendres 29 comencen els actes centrals amb la tronada, el pregó i la festa jove.