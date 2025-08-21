Entrevista
Pere Virgili: «No ha estat un any fàcil per Roda de Berà i la Festa Major ha de ser un espai on tothom hi trobi un acte per a ell»
L’alcalde rodenc repassa la caiguda de l’històric cal Guivernau, que havia d’acollir la biblioteca, i tots els problemes originats per les dues línies ferroviaries que travessen el poble, per la costa i l’interior
Arribem a la Festa Major de Sant Bartomeu i si fem balanç d’aquest 2025 ens trobem que ha estat un any força complicat per Roda de Berà.
«Doncs sí, no ha estat un any gens fàcil per al poble. A vegades per la mala sort i altres per culpa dels trens, però continuem treballant i lluitant, perquè sabem que les obres del tercer fil s’han de fer i s’han d’acabar, però els nostres veïns ho pateixen cada dia».
El problema ja no és només el túnel de Roda i que les obres encara duren, sinó que la famosa alternativa ‘per l’interior’ també us passa pel mig del poble.
«Sí, passin per on passin els trens, Roda de Berà sempre els té. Em fa gràcia quan diuen ‘les mercaderies han d’anar per l’interior’ i jo pregunto: ‘per quin interior?’. La nostra única opció vàlida és la més cara i la més complicada, i lluitarem per fer passar les mercaderies en paral·lel a l’AVE. Tota la resta no ens serveix i també ens ‘mata’, ja sigui per la costa, en paral·lel a l’AP-7 o pel que ara en diuen ‘interior’».
Veu possibilitats que el conflicte es resolgui a curt i mitjà termini?
«Ara mateix ho veig complicat. De fet, no crec que estigui resolt ni en vint anys. La inversió que s’ha fet al túnel i en el tercer fil no sembla que sigui res provisional. A més, queda molt per fer i molt per parlar amb Adif. Ara hi ha el conflicte de les pantalles acústiques, que de cap manera pot quedar com està projectat, amb pantalles de vuit metres d’alçada a peu de jardins i façanes, amb mides que contravenen la mateixa normativa d’Adif».
I després del tren, arriba l’ensorrament de cal Guivernau.
«A un any vista de ser la nova biblioteca, després d’haver trobat el finançament, de resoldre entrebancs i d’haver aturat les obres per unes troballes arqueològiques, l’edifici es va ensorrar quan s’acabaven de reprendre les obres... és molta mala sort!».
Què s’hi farà en aquest espai i on anirà ara la biblioteca?
«Després de l’ensurt, finalment es va optar per acabar-lo d’enderrocar gairebé del tot i només han quedat algunes arcades que es van considerar d’interès cultural per ajudar a interpretar el que havia estat l’edifici. A la tardor farem un procés participatiu per decidir què es podria fer en el solar, serà un espai públic i visitable, però és clar que no serà un aparcament».
Està descartat, doncs, posar-hi la biblioteca?
«Per nosaltres no tindria sentit posar la biblioteca allà en un edifici nou. Tenia sentit per recuperar un edifici històric, però no ara. Tenim alguna idea i la possibilitat d’ubicar-la en una parcel·la a la zona del parc de l’Era, però no hi ha res clar. Hem començar el procés de nou i buscar el finançament, perquè els terminis dels ajuts europeus ja s’han perdut. Els terminis són un problema en aquest país i s’ha vist ara amb el magatzem de la Cooperativa, que ens ha costat dos anys de negociacions des del seu esfondrament fer-lo municipal i, de moment, serà un aparcament».
Fa un any estava molt preocupat pel subministrament d’aigua. Aquest estiu respira una mica millor?
«Estem millor, però hem de continuar insistint per un consum responsable. Ara sembla que no passi res i la gent ha oblidat massa ràpid com estàvem l’any passat. Amb tot el que ha plogut enguany, a la part de dalt del poble, la que encara beu dels pous, ara mateix només li sobren de 50 a 100 m3 diaris».
Va endavant el projecte per connectar la totalitat del poble i Bonastre al CAT?
«Sí, és clar! La part tècnica està enllestida, però ara estem buscant com finançar-lo, perquè fer un ramal de canonada nova no és gens barat. Estem intentant que s’hi pugui afegir algun poble més i sumar-hi altres administracions, perquè segur que en un futur seria interessant tancar l’anella de subministrament amb el ramal de l’Alt Camp».
La vostra és una festa major molt arrelada al poble i amb molta tradició. Què en destacaria enguany?
«Considerem que la Festa Major ha de ser un reflex de la tradició de Roda de Berà. Durant l’any hi ha moltes opcions i ofertes més innovadores, però Sant Bartomeu és tradició i, en un any que no ha estat fàcil com aquest, el nostre objectiu és que les festes siguin un espai on tothom hi trobi un acte per a ell. Com a novetat enguany tenim una nova zona de bars i de fira al costat del camp de futbol per tal de molestar el veïnat el mínim possible. També hi ha moltes activitats de participació directa amb molt d’èxit, com l’escape room, el concurs de superxef i el concurs de talents, o les ofertes musicals».
I la processó del pa beneït!
«Per descomptat! La processó i el pregó són dos actes que crec que són especialment importants per a nosaltres».