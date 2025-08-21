Successos
Dos ferits en un accident amb tres vehicles a l'AP-7 a Constantí
Els fets han passat a les quatre de la matinada en sentit València
Dues persones han resultat ferides després de la topada entre tres vehicles a l'AP-7 a Constantí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 04.05 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al punt quilomètric 251 en sentit València on es trobava l'accident.
Allí han trobat tres vehicles, un d'ells bolcat lateralment al marge dret, un altre al marge esquerre i un altre que havia topat contra la mitjana. Els seus ocupants estaven a l'exterior.
El 112 ha rebut nombroses trucades alertant de l'accident i de la seva perillositat, per la posició en que havien quedat els cotxes, i per la circulació d'un gran volum de camions per l'AP-7.
Fins al lloc també s'han mobilitzat els Mossos d'Esquadra per regular el trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès a dues persones i les ha traslladat fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.