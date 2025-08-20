Municipal
Vila-seca obre més de 600 actes administratives en sis mesos
La majoria són per obres i civisme, però també per animals i neteja
L’Ajuntament de Vila-seca ha reforçat les accions per combatre l’abandonament de residus a la via pública amb la instal·lació de nova cartelleria informativa. Els nous cartells s’han col·locat a les bateries de contenidors del carrer del Camí dels Morts de la Plana i recorden la prohibició de deixar deixalles fora dels contenidors, una pràctica incívica que pot comportar sancions de fins a 30.000 euros.
La mesura s’emmarca en l’aplicació de la nova ordenança municipal de Civisme i Convivència. Durant el primer semestre de l’any, la Policia Local ha instruït 618 actes vinculats a aquesta normativa. D’aquestes, 349 corresponen a inspecció d’obres, 162 a civisme i convivència, 76 a tinença d’animals domèstics i 31 a expedients d’execució de neteja de solars i propietats particulars.
L’Ajuntament recorda que la ciutadania disposa d’un servei gratuït de recollida domiciliària per a mobles vells o electrodomèstics, que es pot sol·licitar trucant al 977 39 30 74 per acordar dia i lloc de recollida. L’objectiu és facilitar la correcta gestió dels residus i evitar conductes que degraden l’espai públic.
La nova cartelleria s’afegeix a la que ja es va instal·lar en diversos punts del municipi, com el camí del Pontet, el camí de Mas Calvó, diferents trams del camí dels Morts, el carrer del Castell i la plaça de Ramon Berenguer IV. En alguns d’aquests espais, els cartells s’acompanyen de càmeres de videovigilància que reforcen el missatge de prohibició d’abocar residus.
De cara a la propera tardor, el consistori està treballant en una campanya de sensibilització específica destinada a combatre l’abandonament de deixalles i a promoure l’educació ambiental entre la població.