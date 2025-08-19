Societat
Gran èxit dels vermuts musicals durant la Festa Major de la Canonja
La majoria dels bars van esgotar existències després de servir més de 500 vermuts amb tapa inclosa
Els primers tres caps de setmana d’agost han estat carregats de música a les terrasses dels bars canongins. Aquesta iniciativa, impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, va pretendre donar més visibilitat i promoure la participació dels establiments de restauració del poble en un dels esdeveniments més significatius del municipi, la Festa Major d’estiu.
Així doncs, els dissabtes i diumenges d’agost, tots els canongins van poder gaudir d’un bon vermut musical a les terrasses dels bars del poble i compartir una estona amb amics i familiars en un ambient festiu i proper. «És una manera de promocionar la restauració local i que la gent surti de casa a fer el vermut, aprofitant que són festes», va explicar la regidora de Promoció Econòmica, Lídia Muñoz.
Els bars que van participar en aquesta iniciativa, que ja fa anys es du a terme a la Canonja, van ser: Orpheus, Antídot, Take off, Com a casa, Bar la Font i Pizzeria Brutale. L’Ajuntament, promotor dels vermuts, hi va col·laborar posant els grups musicals que van actuar cada cap de setmana i enguany va incorporar una nova idea que va tenir molt bona acollida, tal com va apuntar la regidora Muñoz: «Com que els vermuts són al migdia i fa molta calor, vam decidir fer uns ventalls i uns barrets corporatius amb la imatge turística de ‘la Canonja, redescobreix-la’, que van tenir molt d’èxit. De fet, els posàvem cada dia a l’inici del vermut i en 5 minuts ja no n’hi havia».
La valoració que es fa tant des de l’Ajuntament com des dels bars que hi van participar és molt positiva i tots es van mostrar engrescats per tornar-hi a participar l’any vinent. El que es proposa des de la regidoria de Promoció Econòmica per a la propera Festa Major és «poder fer algun vermut a la tarda vespre, ja que no fa tanta calor a les terrasses i també podria tenir molt bona acceptació, perquè la gent es podria allargar més estona i gaudir de la música amb tranquil·litat».
La majoria de bars van servir més de 500 vermuts, amb tapa inclosa, i alguns van esgotar les existències. «Això és bona senyal, que a la gent li agrada la proposta de fer poble», va concloure Lídia Muñoz, subratllant que el balanç és altament positiu.