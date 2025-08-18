Cultura
El Festival Roca Foradada omple de música els divendres a Torredembarra
L’actuació del grup d’havaneres Barca de Mitjana del 22 d’agost posarà el punt final a una programació que ha portat noms com Elena Gadel, Lia Sampai i La Vella Dixieland & Friends al Port
El Port de Torredembarra tancarà aquest divendres una nova edició del Festival Roca Foradada. Ho farà amb l’actuació del grup d’havaneres Barca de Mitjana i després d’haver acollit artistes com Elena Gadel, Lia Sampai i la Vella Dixieland & Friends al Port. L’esdeveniment ha omplert els tres primers divendres del mes d’agost torrenc amb una gran rebuda per part del públic. El regidor de Festes de l’Ajuntament de Torredembarra, Daniel Pujol, fa una valoració «sorprenentment positiva d’aquestes tres jornades de festival que s’han celebrat. Hem aconseguit exhaurir les entrades en dos dels tres concerts i en l’actuació que no vam aconseguir fer el ple, vam vendre moltes entrades». «Aquest divendres tanquem el Roca Foradada amb un concert molt més de nínxol com és el de les havaneres a càrrec de Barca de Mitjana i potser s’està venent una mica menys, però havíem de recuperar l’essència del festival amb el concert d’havaneres i el rom cremat», afegeix.
Pel que fa a la programació que enguany presenta el festival, el regidor explica que «sempre ha estat caracteritzada per tenir molta varietat d’estils. Tenim músics professionals amb un missatge molt clar i unes idees molt clares». Elena Gadel va estrenar el programa l’1 d’agost amb l’estrena de cançons inèdites i la passió i màgia que la caracteritzen. A més, també va estrenar l’espectacle ‘La dona que em vesteix’, acompanyada dels músics Toni Pagès i Marc López.
El 8 d’agost va ser el torn de Lia Sampai, que va presentar el seu tercer disc, ‘Un delta fràgil’, que tracta de l’abandonament social i polític que pateix el seu territori. El 15 d’agost, va arribar el millor Jazz i Dixieland de la mà de La Vella Dixieland & Friends i, finalment, aquest divendres arriba Barca de Mitjana i les seves havaneres i cançons de tavernes. Les entrades estan a la venda a través del lloc web de l’Ajuntament.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat el trasllat dels concerts als divendres. Fins ara, se celebraven els dissabtes, però el Port va demanar el canvi a l’Ajuntament amb la voluntat d’adaptar-se a les noves dinàmiques d’oci i mantenir el caràcter nocturn i estiuenc del festival. Pujol assegura que «al principi, vam patir. Els bons resultats que hi ha hagut amb les vendes d’entrades, però, ens han tranquil·litzat. Són un molt bon senyal. Quan finalitzi l’esdeveniment, veurem i analitzarem si també ha tingut un impacte positiu sobre l’oci nocturn del Port». El 22 d’agost, jornada final del Roca Foradada, coincideix també a Torredembarra amb el tret de sortida de Santa Rosalia.