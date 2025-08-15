Societat
Peldanyos després de visitar el restaurant de Salou Deliranto: «necessitava això com respirar»
L'influencer conegut per oferir contingut sobre menjar a TikTok ha provat l'experiència gastronòmica del xef Pep Moreno basada en 'La historia interminable'
Peldanyos, l'influencer valencià especialitzat en continguts de menjar a TikTok, ha visitat recentment el restaurant Deliranto de Salou, que compta amb una estrella Michelin i un Sol Repsol gràcies a la proposta culinària del xef Pep Moreno.
Sergio Bolaños, més conegut a les xarxes socials com Peldanyos, ha explicat la seva experiència al restaurant de la capital de la Costa Daurada amb la naturalitat que el caracteritza en un vídeo que ha compartit al seu Instagram. En aquest explica que ell i els seus amics «portem tres dies atrapats en el buffet de l'hotel i necessitava això com respirar».
L'influencer va ensenyant alguns dels plats que ha pogut degustar a l'establiment situat al carrer Llevant, els quals estan inspirats en La historia interminable, novel·la de Michael Ende que també va ser adaptada a la gran pantalla de la mà de Wolfgang Petersen.
Durant el recorregut gastronòmic, el valencià es sorprèn l'inici el facin a la pròpia cuina del restaurant per degustar alguns dels plats i ja després passen a una sala principal, la qual descriu com a «impressionant».
Entre algunes de les elaboracions destaquen un plat basat en l'escena del drac que menja pedres, on degusten unes peces en forma de pedra. «La sensació de menjar una pedra per primera vegada és molt guapa», confesa Peldanyos.
«Em vaig capficar en menjar aquí al Deliranto, però clar al final és un menú que val 180 euros i d'una estrella Michelin és dels més cars que coneixo. Pero, de moment, l'experiència ha començat molt guai», explica durant el vídeo.
També proven una crema de galeres que surt de dintre d'un llibre on la portada és The Neverending Story. Els cambrers són els encarregats d'anar explicant el relat de cada plat i el que és. Tots ells van sorprenent a l'influencer valencià, qui finalitza l'experiència definint-la com «espectacular».