Música
Melody triomfa a les Nits Daurades de Salou
Unes 12.000 persones van gaudir de l'artista que va representar Espanya a Eurovisió amb la cançó 'Diva'
L'artista sevillana Melody va captivar dijous la nit als 12.000 espectadors que van ocupar la plaça de les Comunitats Autònomes de Salou en el marc de les Nits Daurades. Malgrat les altes temperatures, l’afluència va ser massiva a la plaça, el passeig Jaume I i fins i tot la platja propera.
La icònica artista de Dos Hermanas va oferir un show de gairebé dues hores on va repassar amb energia i emoció el seu extens repertori. La representant d'Espanya a Eurovisió va fer un viatge musical pels seus inicis, amb temes tan recordats com El baile del gorila i De pata negra, fins arribar als èxits més recents com Parapapá, Mueve o Rúmbame. Amb una posada en escena impecable, l'artista va sorprendre al públic amb espectaculars canvis de vestuari i coreografies enèrgiques.
Un dels moments més emotius va arribar quan Melody va compartir micròfon amb el seu pare, interpretant peces plenes de sentiment. També va tenir paraules especials per als més petits i va agrair a Salou i a tots els qui es van desplaçar des d’altres punts per acompanyar-la.
El punt final al show va arribar amb la cançó que la va portar al Festival d’Eurovisió, Diva. Melody va rebre una ovació clamorosa d’un públic que va cantar a ple pulmó el seu èxit eurovisiu.