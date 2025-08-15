Solidaritat
Luz Casal, protagonista de la Gala benèfica a l’Auditori Josep Carreras a Vila-seca
Ja estan a la venda les entrades a un preu de 60 euros
El proper divendres 21 de novembre l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca acollirà una de les grans veus de la música espanyola de tots els temps: Luz Casal. Serà en el marc d’una nova edició de la gala benèfica a favor de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, la qual tindrà lloc a les 20.00 h, en un concert fora d’abonament.
En aquesta ocasió, Luz Casal oferirà un concert en format acústic amb piano, un recital íntim i delicat, pensat expressament per aquesta gran cita solidària. Una oportunitat única per gaudir de la seva sensibilitat artística en un context que uneix cultura i compromís social.
Les entrades ja són a la venda a entrades.vila-seca.cat, amb un preu únic de 60 €. També hi ha la possibilitat de col·laborar a través de la Fila Zero, amb donatius destinats íntegrament a la recerca contra la leucèmia (CaixaBank: ES66 2100 0154 4702 0033 5708).