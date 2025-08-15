Successos
Una avaria en els frens d'un tren obliga a transbordar els passatgers a l'estació del Camp
La incidència tècnica s'ha produït cap a les 10:00 hores a l'altura de l'Espluga de Francolí
Una avaria en el sistema de frens ha obligat el matí d'aquest divendres a un tren que cobria el trajecte Barcelona-Bilbao a retrocedir a l'estació de Camp de Tarragona i a transbordar els passatgers a un altre tren.
Renfe ha informat que la incidència tècnica s'ha produït cap a les 10:00 hores a l'altura de l'Espluga de Francolí en un tren Alvia que havia sortit poc abans de l'estació de Sants de Barcelona.
Els 200 passatgers que anaven a bord han estat encaminats a un altre tren per acabar de cobrir el trajecte, que ha patit un retard d'unes tres hores, segons la companyia ferroviària.
Protecció Civil de la Generalitat ha informat per la seva banda que l'avaria en el sistema de frenada ha comportat l'activació de la prealerta del Pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril, el Ferrocat.