Municipal
García Torné recorda la seva infància a la Canonja en el pregó de festes
Amb el discurs del canongí, ahir es va donar el tret de sortida a la programació festiva
El judoka David García Torné va donar ahir el tret de sortida a la Festa Major de la Canonja amb la celebració d’un emotiu pregó. Davant d’una Sala Noble del Castell de Masricart plena de gom a gom, l’alcalde del municipi, Roc Muñoz, va presentar a l’esportista, del qual va destacar sobretot els seus inicis a l’Escola la Canonja i tot el seu palmarès fins a arribar als Jocs Olímpics de París de l’any 2024. «El seu talent, esforç i constància converteixen David en una referència per a les noves generacions i en un orgull per la Canonja», va afirmar Roc Muñoz.
El pregoner, sempre acompanyat pel seu germà Isaac, va compartir records d’infantesa, com els dies d’estiu explorant la riera i construint «cabanes». També va recordar com el seu inici en el món del judo, a l’Escola La Canonja, va marcar el seu camí cap a l’esport d’elit.
Va explicar els sacrificis, les lesions i els moments difícils que ha superat amb esforç i perseverança, i va destacar que la disciplina i la constància són claus per aconseguir els somnis. L’esportista, que ha recorregut món, va expressar amb emoció la seva estima per la seva terra natal, la Canonja.
Va destacar que, tot i els viatges i les experiències internacionals, cap lloc és tan especial com el seu poble. En el seu discurs, va agrair profundament a la seva família, que ha estat el seu suport i refugi en els moments més difícils, així com als amics i a la comunitat que l’han acompanyat des de petit.
Durant el seu discurs, David va fer una crida a sentir-se orgullós de ser canongins i canongines, i va celebrar la riquesa de la tradició, la cultura i la convivència que defineixen el seu poble. També va afegir un toc d’humor amb anècdotes de la festa i la vida al poble, reforçant el sentiment de comunitat i alegria que envolta la celebració. Finalment, va expressar el seu agraïment a la Canonja per haver-lo escollit enguany com a pregoner, tot recordant que les arrels són el fonament de tot.
Va convidar a tothom a gaudir de la festa, mantenint viva la tradició i l’esperit de convivència. En acabar el pregó, es va oferir un còctel al pati i la plaça del Castell per les més de 700 persones que s’hi aplegaven i, tot seguit, el pregoner, amb les autoritats, acompanyats per tot el Seguici Popular canongí es van dirigir a l’encesa de la tronada que va donar el tret de sortida a la Festa Major de la Canonja.