Cultura
La Fira d’Artesans d’Altafulla arriba al Parc del Comunidor amb la seva 27a edició
El municipi del Baix Gaià estrena avui dijous a la tarda una programació repleta de tallers, actuacions i demostracions d’oficis que s’allargarà fins al diumenge 17 d’agost
La Fira d’Artesans torna avui a Altafulla amb una nova edició repleta de novetats importants. Enguany, l’esdeveniment —que altres anys havia tingut lloc a les Eres o els jardins del Castell dels Montserrat—tindrà com a nou epicentre el Parc del Comunidor, un espai que ja havia utilitzat en anteriors edicions per incorporar jocs infantils i ara acollirà les parades de la fira a més, dels tallers, actuacions i demostracions d’oficis.
Pel que fa a aquests últims, n’hi haurà cinc, quatre de les quals s’estrenen en la fira altafullenca. Es podran veure exhibicions de modelatge en fang, d’una pergaminera, d’una copista i il·luminadora i d’una espardenyera. També es comptarà amb la presència d’una artesana d’alabastre, que ja va participar en una edició passada. La programació, acollida principalment pel Comunidor, però també amb alguna activitat a les Eres del Castell, s’allargarà fins al diumenge 17 d’agost amb un horari diari de 18 h a 1 h.
Amb aquest canvi d’ubicació com a principal novetat, s’aconsegueix un augment important de l’11% del nombre total de parades, que enguany arribarà a les 142. D’entre totes aquestes, se n’incorporen al voltant de quaranta per primer cop a la fira. El regidor de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Altafulla, Tomàs Serra, assegura que «amb aquest augment d’espai, donem més oportunitats a artesans que s’havien quedat fora en altres ocasions».
«Durant els quatre dies de programació, s’esperen que passin per la Fira unes 30.000 persones. Estem en un punt àlgid de l’època turística i a Altafulla estem en un bon nivell d’ocupació», afirma Serra. Aquest és la segona edició que la Fira d’Artesans és organitzada per l’Ajuntament amb Joan Carnicer, director de l’esdeveniment.
L’any vinent, però, s’espera que se’n torni a encarregar un nou grup extern a l’ens municipal. Joan Carnicer explica que es crearà una nova associació que assumirà les tasques que duia a terme l’antic Col·lectiu d’Artesans: «És un gran pas endavant, es dirà Grup d’Artesanes i Artesans (GAIA), creant així un joc de paraules amb el nom del riu que passa pel municipi, el Gaià».
Mirant a l’edició que tot just avui dona el tret de sortida, Carnicer afirma que l’encara «amb grans expectatives». «Hem potenciat el Parc del Comunidor, que és un espai amb moltes ombres que fins ara estava desaprofitat», afegeix. «Enguany, tenim un escenari més i, per tant, més espectacles. Estem molt satisfets amb la preparació amb l’Ajuntament i l’inestimable suport de la Brigada Municipal», conclou.