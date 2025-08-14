Municipal
Altafulla sol·licita a l’Estat la concessió del passeig de Botigues de Mar
L’Ajuntament vol accelerar les tasques de manteniment de la via, que és de domini públic maritimoterrestre
L’Ajuntament d’Altafulla ha sol·licitat a l’estat Espanyol la concessió d’ocupació i aprofitament del domini públic maritimoterrestre del passeig de Botigues de Mar. Fonts de l’ens municipal asseguren que el motiu d’aquesta petició és el fet d’aconseguir una acceleració de les tasques de manteniment de la via. En la situació actual, l’Ajuntament ha de demanar uns permisos que, amb els tràmits i les complicacions que poden comportar, poden allargar els processos de manteniment.
La superfície del passeig marítim sol·licitada és de 5.577,35 metres quadrats i la corresponent als accessos a la platja, de 472,80 metres quadrats. A més, el carrer compta amb set terrasses, els únics espais de la via que disposen d’activitat comercial. La resta d’instal·lacions són d’ús públic.
En referència a aquestes terrasses, des de l’Ajuntament d’Altafulla deixen clar que la sol·licitud de concessió del passeig de Botigues no comportarà, en cap cas, afectacions cap als seus negocis. Altrament, cal destacar que la concessió només permetria a l’ens municipal no haver de demanar permisos per tasques de manteniment. En cas d’obres més grans, l’Ajuntament hauria de seguir els mateixos procediments que actualment.
El passeig va ser construït per la Generalitat de Catalunya, però va passar a ser de domini públic maritimoterrestre i de gestió estatal. Tal com s’exemplifica al projecte per a la concessió redactat per l’enginyer Javier Blanch, en els darrers 25 anys, «el passeig ha patit diversos desperfectes en temporals excepcionals, entre ells el de 2013, el d’abril de 2022 i el d’octubre de 2023. Entre el Servei provincial de Costes de l’Estat de Tarragona i mitjans propis de l’Ajuntament s’han anat reparant aquests desperfectes per temporals».
Més enllà d’aquestes reparacions, en l’últim segle s’han dut a terme diferents actuacions que queden plasmades en el mateix projecte. És el cas de la redacció del projecte de defensa davant de la tendència regressiva de la platja d’Altafulla de l’any 1965 amb un mur de formigó o el de les obres «d’una estructura de mur sobre l’escullera i un paviment de pedra natural i còdols sobre una base de formigó en massa» executades el 1995. Les d’aquell any van ser les darreres modificacions importants que va patir el passeig. Així doncs, des del 1995 el passeig marítim manté la mateixa configuració.