Entrevista
Roc Muñoz: «El Mammuthus s’ha creat per ser un museu de referència i serà important en un futur»
L’alcalde de la Canonja repassa l’actualitat municipal aprofitant la celebració de la Festa Major, que veu créixer el seguici festiu i estrena equipaments com l’Espai Mammuthus, la plaça de Catalunya o el remodelat centre cívic
D’ençà que l’any 2010 va recuperar la condició de municipi independent, la Canonja ha viscut un esclat en tots els sentits i no ha deixat de créixer i guanyar equipaments. Us queden projectes pendents?
«Queden coses. Sempre queden coses. Ara estem treballant en diversos projectes, com ara el del Centre de Dia o el del nou planetari, que complementarà l’oferta del Mammutus i que és el repte que tenim per convertir-nos en un municipi de referència en turisme cultural».
Precisament, fa un any es presentava la nova imatge turística del municipi i amb l’obertura de l’Espai Mammuthus, els treballs en el jaciment de la Boella i el futur planetari, sembla que tot pren forma.
«Sempre he defensat la inversió en coneixement com a base per millorar la societat i aquest és el nostre objectiu. Invertir en ciència és invertir en un futur millor. Tenim un gran actiu que són les restes del barranc de la Boella i això ens dóna un camp per explorar magnífic. De fet, el Mammutus s’ha creat per ser un museu de referència i serà un museu important de futur per tota la nostra zona».
Tarragona explica la romanització i la Canonja explicarà el que hi havia abans i el que hi ha més enllà…
«Exactament! És important que els infants coneguin d’on venim, però també quan triga en arribar la llum del Sol a la Terra. Aquests equipaments ens fan avançar com a societat i són referents, però es necessita perspectiva per veure-ho».
Com l’Orfeó Canongí?
«Efectivament. Ara l’Orfeó és un referent. El veus ara i veus com estava abans i t’adones de tota la feina feta, amb una programació estable i de qualitat. El valor es veu quan el poble i la gent s’ho fa seu».
Coincidint amb la Festa Major estreneu la nova plaça de Catalunya i la reforma del centre cívic, que és un pas més de les millores iniciades amb l’edifici Època i la Rambla 15 d’Abril.
«Sí, hem aprofitat l’obra de la plaça per millorar també el centre cívic i s’ha obert a la gent aquests dies. De fet, no s’ha deixat mai de treballar en els espais públics i sovint aprofitem altres actuacions per fer millores urbanes. Ara tota la zona de la Rambla 15 d’Abril crec que ha quedat molt bé».
Des d’un punt de vista industrial, s’està pendent del Centre de Descarbonització, per al qual es van oferir uns terrenys i que la Generalitat veu amb bons ulls, però el projecte s’ha aturat.
«Està aturat perquè le Generalitat necessita uns pressupostos. Si l’any 2026 hi ha pressupostos, es desencallarà el tema, modificarem el POUM i cedirem els terrenys per ubicar-lo al costat de l’antiga N-340».
Com succeeix en tot el Camp de Tarragona, un dels àmbits on la Canonja pateix una mica és en l’oferta d’habitatge. Teniu algun projecte en marxa?
«Tenim un projecte per incentivar la construcció d’habitatge a través de la compra de sòl privat i, a banda, hem ofert quatre solars a la Generalitat per aixecar habitatge protegit. Ara mateix estem pendents d’algunes qüestions tècniques que ens permetin lligar-ho tot per poder tirar-ho endavant, però tenim clar que necessitem més oferta d’habitatge i farem el que calgui per promoure’n».
Parlem una mica de la Festa Major, perquè enguany torna a créixer i el seguici festiu augmenta.
«Tenim un programa amb cinquanta-vuit actes, que són molts, i enguany es presenten dos nous elements del seguici, el Ball de Gitanes, que ja va debutar divendres passat, i el projecte de la Mulassa, que esperem que l’any vinent pugui ser una realitat. Aquest és l’esperit de poble que ens va permetre recuperar la municipalitat fa quinze anys, perquè mai vam deixar de ser poble i de tenir una identitat. Una cosa és ser un municipi i una cosa diferent és ser un poble, i mai vam deixar de ser poble i de fer poble, cosa que s’ha vist reflectit en aquests quinze anys, quan ha nascut un seguici festiu propi, creat gairebé des de zero, amb associacions, elements i tradicions pròpies».
Diuen que les festes són el reflex de la societat que les celebra…
«Absolutament, i la nostra Festa Major reflecteix la vida d’un poble que, des de la recuperació de la municipalitat, ha guanyat encara més força i sentiment».
El pregoner també és un reflex d’aquesta nova la Canonja, amb joves canongins de reconeixement internacional?
«La Canonja és un poble amb projecció de futur i competitiu i el David García és un exemple que va portar el judo de casa nostra fins als Jocs Olímpics i que ens fa sentir especialment orgullosos. És la Canonja que volem».
Quin acte no es perdrà l’alcalde de les festes?
(Somriu) «Aquest alcalde és poc de grans festes i balls, però, a banda dels actes tradicionals que no em puc perdre, com el pregó, l’ofici religiós, la processó o els castells, trauré el cap en tots els que pugui».