Societat
Les obres de Pau Casals a la Pineda encenen els veïns: «No estan posant l’interès dels ciutadans al davant»
El desviament de trànsit cap al carrer d’Hipòlit Lázaro ha produït molèsties als residents
«Amb el trànsit que tenim al carrer, això sembla l’AP-7», explica desesperat Antonio Jurado, un resident a l’estiu del carrer d’Hipòlit Lázaro de la Pineda des de fa més de 30 anys. Les obres de remodelació del passeig de Pau Casals han desviat tot el trànsit i ara «passen autobusos tot el dia per sota casa i és un infern», assegura.
Els veïns de la zona afirmen que el desviament de trànsit està fent malbé l’estat de la via pública i atribueixen l’enfonsament de la calçada i l’aparició d’una esquerda en un mur del carrer al pes dels vehicles que hi circulen constantment.
«Més enllà que el carrer està quedant en un estat lamentable, la contaminació acústica i mediambiental és total. A casa, no podem parlar entre nosaltres perquè constantment entra soroll de fora i, amb la calor que fa, no podem tancar la finestra», afirma el veí.
«Amb aquesta situació, es demostra que l’alcalde no està posant l’interès dels ciutadans al davant, perquè si les obres haguessin començat al setembre com estava previst, no ens trobaríem en aquesta situació en aquest punt de l’estiu», conclou.
L’Ajuntament respon
Diari Més ha pogut parlar amb el regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme de l’Ajuntament de Vila-seca, Josep Toquero. El regidor lamenta les molèsties que poden ocasionar les obres, però assegura que «una transformació tan gran com aquesta és una ‘malaltia’ que hem de passar tots i això crea unes incomoditats». Pel que fa a l’estat de la via, el regidor posa en dubte que «les esquerdes siguin efecte de l’obra, perquè acostumen a sorgir d’unes vibracions que el carrer no pateix».
Quant a l’enfonsament del paviment, Toquero diu que podria no tenir cap relació amb el trànsit: «La Pineda és una zona humida i és habitual que es produeixin problemes com aquest. Davant d’aquestes situacions, a l’hivern ho acostumem a arreglar».
L’Ajuntament afirma que és conscient de les incomoditats i assegura que estan treballant a arreglar-ho com més aviat millor. «Estan sent mesos complicats, amb molta tensió i circulació arreu del municipi i carrer d’Hipòlit Lázaro no és l’únic que pateix afectacions. Si hi ha coses per millorar, es milloraran. No treballem per incomodar a ningú», conclou el regidor.