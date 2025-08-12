Successos
Evacuen 25 persones per un incendi en un pis a la Pineda
La propietària del pis va ser atesa pel SEM després d'haver inhalat la pols d'un extintor
La Pineda va ser escenari dilluns al vespre d'un incendi d'habitatge. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 20.42 hores i es van desplaçar amb una dotació terrestres fins al pis situat al carrer Emili Vendrell. Uns 25 veïns es van autoevacuar de l'edifici, mentre que la resta es va confinar.
Segons explica el cos d'emergències, el foc es va produir en un lavabo a causa d'una espelma que va cremar plàstics i altres objectes que hi havia a l'estança. L'habitatge va quedar afectat pel fum, així com tot el segon pis del bloc, de planta baixa més cinc plantes superiors.
En arribar els bombers els propietaris havien utilitzat un extintor de pols i només quedava el fum. La propietària del pis va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) després d'haver inhalat la pols de l'extintor. La dona va resultar ferida lleu.
Els bombers van procedir a ventilar la planta i el pis afecat. Un cop ventilat, les 25 persones evacuades van tornar als seus habitatges.