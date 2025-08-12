Policial
Detenen a Torredembarra un home reincident per temptativa de robatori amb violència
Es tracta d’una persona que habitualment intimida veïns i vianants demanant diners i amenaçant-los
Agents de la Policia Local de Torredembarra van detenir ahir 11 d’agost, a les 16.20 h, al passeig de la Sort, un home veí del municipi i conegut pels agents per fets anteriors, com a presumpte autor d’un delicte de robatori en grau de temptativa amb violència o intimidació.
Els fets es van iniciar cap a dos quarts de tres de la tarda, quan la Policia Local va rebre l’avís d’un home que hauria intentat robar a una dona al passeig de la Sort. Quan la patrulla hi va arribar, l’individu estava assegut en un banc consumint cervesa, però ni la víctima ni testimonis van voler presentar denúncia.
A les 15.40 h, els agents van rebre un altre avís, aquest cop per un intent de robatori a dues noies al carrer de la Capella, on l’home també les hauria amenaçat. En arribar al lloc, on hi havia les víctimes i diversos testimonis, la Policia Local va rebre un tercer avís que alertava que un home agredia una altra persona al passeig de la Sort.
Els agents es van dirigir immediatament al punt indicat, on van localitzar i detenir l’individu. Segons informacions de la Policia Local, es tracta d’una persona que habitualment intimida veïns i vianants demanant diners i amenaçant-los.
L’home va ser traslladat a dependències policials per posar-lo a disposició judicial i des de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra s'està confeccionant un ampli informe adreçat al Jutjat de Guàrdia i al Ministeri Fiscal derivat de la multireincidència del presumpte autor amb l'objectiu de poder posar fi a aquesta conducta.