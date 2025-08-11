Cultura
El Seguici de Convidats passeja pels carrers de Salou per les Nits Daurades
Dotze colles van acompanyar la Mulassa de Salou en el seu 15è aniversari
El Seguici de Convidats va ser el gran protagonista de la desena jornada de les Nits Daurades de Salou. Organitzat per l’Associació Sal i Ou, l’esdeveniment va fer passejar pels carrers de Salou una dotzena de colles d’arreu de Catalunya, des de balls fins a gegants i bèsties. Totes les mirades, però, estaven posades sobre la Mulassa de Salou, que va estrenar nova vestimenta amb motiu del seu quinzè aniversari.
Les dotze colles convidades a la jornada d’ahir van ser el Ball de Diables de Barcelona, els Gegants el Calçot i la Pessigolla de Valls, la Mulassa de Reus, el Ball de Valencians de la Selva del Camp, l’Òliba de Navàs, el Bou de Badalona, el Ball de Pastorets de Torredembarra, el Ball de Gitanes de Vilafranca, el Ball de Bastons de Tarragona, el Ball de Panderetes de Vilafranca, el Ball de Pastorets de l’Arboç i el Ball de Prims de Reus. El recorregut va començar a la Font Lluminosa, va continuar pel passeig Jaume I fins a arribar a la Font Cibernètica.
La programació continuarà aquesta setmana amb els concerts a la plaça de les Comunitats Autònomes de Los Vivancos —dimecres a les 22 h— i el de la candidata d’Espanya a Eurovisió, Melody —dijous a les 22 h— i s’acabarà el divendres 15 amb la missa solemne en honor a Santa Maria del Mar de Salou, la processó, els castells de foc i el concert de l’Orquestra La Privada.