Societat
Salou recupera els Gegants Pescadors després de la seva restauració
Les dues figures han estat intervingudes als tallers de RustikStudios, a Reus
Salou recupera els Gegants Pescadors, Ramón i Maria del Mar, que tornen després d’una acurada restauració. Després de setmanes de feina meticulosa, ja acompanyen de nou la Colla Gegantera i omplen els carrers de festa, cultura i identitat salouenca.
El pescador Ramón havia patit una caiguda durant la darrera Trobada de Gegants de Salou, que li va provocar desperfectes al braç i diverses rascades visibles al rostre. La seva expressió, autèntica i plena de caràcter mariner, ha estat restaurada amb detall per recuperar-ne cada matís i tornar-li la vida i la força que el fan inconfusible. Aprofitant la intervenció, també s’ha millorat el cos, mentre que l’estructura interna, que dona suport a tot el gegant, no ha requerit cap reparació.
Els dos gegants han estat intervinguts als tallers de RustikStudios, a Reus, sota la direcció de J. Prous. Allà han rebut una posada a punt integral: revisió d’estructures, millores generals i, sobretot, un treball minuciós als rostres —l’autèntica ànima de cada gegant— perquè tornin a transmetre tota la seva essència i connectar amb la gent com sempre han fet.