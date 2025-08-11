Cultura
El film 'Elemental' donarà el tret de sortida a la 8a edició dels Dijous d'estiu del Morell
Del 14 d’agost a l’11 de setembre, el municipi oferirà propostes culturals gratuïtes cada dijous al vespre
El pròxim dijous 14 d’agost arrenca la programació de la vuitena edició dels Dijous d’estiu del Morell, un cicle ja consolidat que omple de vida les nits d’agost i principis de setembre. La programació s’allargarà fins a l’11 de setembre i inclou propostes per a tots els públics, amb entrada gratuïta i obertes a tota la ciutadania.
«No donem descans a la cultura. Tot i ser el mes de vacances per excel·lència, volem continuar oferint al nostre poble activitats culturals de qualitat, com ho fem la resta de l’any», explica el regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament del Morell, Miquel Roig.
El tret de sortida serà amb la pel·lícula Elemental, dijous 14 d’agost a les 21 hores i a la plaça Maria Mercè Marçal. Un estiu més, cinema a la fresca per a grans i petits, per al qual cal portar-se la cadira (i les crispetes) de casa. El dijous següent, 21 d’agost a les 22 hores, una cita ja imprescindible d’aquest cicle estiuenc: les havaneres del grup Balandra al jardí de l’Ajuntament, amb el seu espectacle Músiques del mar i un mar de músiques.
L’humor, enguany, anirà a càrrec de la monologuista valenciana Maria Juan, amb Senyora de la comèdia. Serà dijous 28 d’agost, a les 22 hores i a la plaça Francesc Macià, en una nit que promet estar plena de rialles. Per estrenar setembre, el dia 4 a les 22 hores i al jardí de l’Ajuntament, nova proposta musical amb Neus Plana Turu i Con-fusión Project, un viatge sonor que combina flamenc amb jazz, música clàssica i altres influències contemporànies en un format íntim i innovador.
El colofó final arribarà coincidint amb la Diada nacional de Catalunya, l’11 de setembre, a les 19.30 hores i al jardí de l’Ajuntament. En el marc de les 53es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, s’ha programat una actuació molt especial amb la companyia artística Creadanza de Colòmbia. Un espectacle de dansa folklòrica únic, vibrant i ple de color.
Amb aquest cicle, l’Ajuntament del Morell reafirma la seva aposta per una programació cultural estable i de qualitat durant tot l’any, també a l’estiu, quan altres municipis aturen l’activitat.