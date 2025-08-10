Successos
Ensurt en un càmping de Roda de Berà per l’incendi d’un cotxe
El foc es va originar al motor, va ser controlat ràpidament i no va causar altres afectacions
Ahir al vespre es va produir un incendi al motor d’un vehicle estacionat a prop d'un càmping a Roda de Berà. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 22.08 hores, i el personal de seguretat del mateix càmping va iniciar les tasques de control mentre arribaven els serveis d’emergència.
Fins al lloc es van activar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tot i que finalment en van treballar dues. L’incendi es va donar per extingit a les 22.45 hores, evitant que el foc es propagués a altres zones del recinte.
No hi ha hagut cap afectació personal ni material més enllà del vehicle, del qual només va cremar el motor.