Torredembarra inaugura avui una exposició homenatge a la perruquera Antonieta Agustí
La mostra, organitzada per l’Arxiu Municipal i exposada al Castell, s’emmarca en el Congrés Internacional d’Arxius que se celebra a Barcelona
Torredembarra ret homenatge a una de les seves figures més destacades del món empresarial i de la perruqueria, Antonieta Agustí, amb una exposició que s’inaugura avui divendres al pati del Castell i que es podrà visitar durant tot un mes. La mostra ha estat produïda per l’Arxiu Municipal de Torredembarra i forma part de les activitats promogudes arreu del país amb motiu del Congrés Internacional d’Arxius, que enguany té lloc a Barcelona.
Des de l’organització del Congrés es va convidar els arxius catalans a impulsar iniciatives que ajudessin a difondre els seus fons. En aquest context, l’arxivera municipal, Núria Canyelles, va considerar que era el moment ideal per recuperar i posar en valor la trajectòria d’Antonieta Agustí, una dona que va aconseguir una notable projecció internacional en el seu camp.
Filla d’una família humil represaliada durant la postguerra, Antonieta Agustí va mostrar des de petita una passió per pentinar. Va començar amb el seu pare i les companyes de costura i feina a la fàbrica Mercadé. La trajectòria professional va fer un gir decisiu després d’un breu període a Madrid, on va treballar com a noia d’encàrrecs en un saló de bellesa de renom i va descobrir la seva vocació definitiva.
Un cop de tornada a Torredembarra, va començar a pentinar des de casa fins que va poder obrir la seva primera perruqueria a la plaça de la Vila. Amb gran esforç, compaginava el treball diari amb formació nocturna a Barcelona. L’esforç va donar fruits: va guanyar un premi prestigiós i va començar a ser convidada a esdeveniments de perruqueria arreu d’Europa.
L’exposició recorre una trajectòria excepcional: des dels inicis humils fins a ser admesa a l’Haute Coiffure Française i participar al sopar de gala a Mònaco amb la presència de la princesa Grace Kelly. Va obrir cinc perruqueries i dos instituts de formació a Tarragona, i va organitzar nombroses gales arreu dels Països Catalans i l’Estat espanyol. A més, va tenir un paper destacat en l’impuls del comerç local i l’emprenedoria femenina: va ser la primera presidenta de l’Agrupació de Comerciants Tarragona Centre, cofundadora de l’Associació de Dones Empresàries i Emprenedores i col·laboradora habitual de la Cambra de Comerç de Tarragona en diverses ciutats europees.