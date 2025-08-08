Torredembarra
A licitació les obres d’un nou tram de carril compartit bici entre el passeig Miramar i la T-214
També s'implantarà enllumenat públic al tram entre la rotonda amb Altafulla i l’Onze de setembre
L’Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació les obres d’implantació d’un tram de carril compartit de bicicleta i vianants que connectarà el passeig Miramar amb l’accés nord del municipi, a l’antiga carretera de la Riera de Gaià (T-214). El pressupost base de licitació és de 267.333,70 € (IVA inclòs) i el termini per presentar ofertes finalitza el 5 de setembre de 2025 (23.59 h).
Aquest projecte compta amb una subvenció nominativa de 225.000 € de la Diputació de Tarragona per a aquest 2025. Les actuacions previstes inclouen l’aprofitament de la calçada existent, la instal·lació d’enllumenat públic i la col·locació de paviments. També es contempla la construcció d’una nova rotonda a l’avinguda de Catalunya per facilitar el canvi de sentit dels vehicles i millorar la seguretat viària.
Quan es va aprovar el projecte, l’alcalde i responsable de Via Pública, Vale Pino, va destacar que aquest tràmit es duia a terme «abans de disposar del finançament, amb l’objectiu de tenir projectes completament preparats per a poder optar a futures convocatòries de subvencions» com ha estat el cas.
Implantació d’enllumenat públic
Paral·lelament, també ha sortit a licitació la implantació de l’enllumenat públic al tram de la carretera N-340a comprès entre la rotonda del kàrting d’Altafulla i el pont del carrer de l’Onze de Setembre.
L’actuació, amb un pressupost base de licitació de 127.618,78 € (IVA inclòs) i termini de presentació d’ofertes fins al 27 d’agost de 2025 (23.59 h), té com a objectiu millorar la seguretat i la visibilitat en un vial amb elevada intensitat de trànsit i que ja compta amb un carril per a ús per part de vianants i ciclistes, que actualment no té il·luminació adequada.
Aquest tram és proper al futur carril compartit de bicicleta i vianants que unirà el passeig Miramar amb la T-214, de manera que la nova il·luminació contribuirà a millorar la mobilitat sostenible i la seguretat dels desplaçaments en aquesta zona.