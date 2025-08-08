Societat
Denuncien llançaments des de fora de la presó de Mas d'Enric de substàncies i objectes prohibits
Les seccions sindicals del centre penitenciari del Catllar asseguren que des de fa més de 2 anys els treballadors estan patint un «greu problema de seguretat»
Les seccions sindicals del centre penitenciari Mas d’Enric (UGT, CCOO, Intersindical-CSC i IAC-CATAC) han alertat del «greu problema de seguretat» que estan patint els funcionaris de presons al centre. Els sindicats han fet arribar una carta al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, on expliquen que des fa més de 2 anys, a part dels incidents recurrents com agressions, baralles, aprensions de substàncies i dispositius mòbils, objectes punxants artesanals a interns, se sumen els llançaments des de l’exterior de tota mena de substàncies i objectes prohibits.
Les seccions sindicals afirmen que el centre del Catllar està al capdavant en el rànquing d’aprensions de drogues a causa d’aquesta moda estesa entre la població reclusa
A més narren un incident que es va produir al mes de juny on un intern va simular una emergència mèdica mentre només hi havia dos efectius d’interior al mòdul, moment en que des d’un terminal mòbil van avisar als llançadors el moment per llençar des de la vora del bosc just al costat de la tanca del perímetre exterior fins a 8 paquets, 4 dels quals van caure al pati. A posteriori es van realitzar escorcolls massius sense èxit, essent necessari la intervenció d’efectius d’altres mòduls. Arran d’aquest incident es van produir 12 aïllaments d'interns.
Des dels sindicats confessen que «no podem més, és una temeritat esperar fins que es produeixi un llançament amb alguna cosa més que haixix, cocaïna i telèfons inintel·ligents, com poden ser armes que es puguin utilitzar contra professionals o interns, o heroïna de gran puresa que provoqui situacions de sobredosi en un nombre elevat d’interns».
I finalitzen que després de diverses visites dels responsables de seguretat, encara no se'ls han informat de les mesures que preveuen adoptar, i que haurien d’haver-se implantat ja.