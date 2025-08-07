Torredembarra
Surten a licitació les obres de reordenació urbanística del carrer dels Filadors de la Torre
La transformació integral permetrà millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat urbana
L'Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació les obres de reordenació urbanística del carrer dels Filadors, en el tram comprès entre el carrer de Pere Badia i la intersecció amb els carrers dels Indians i de les Rodes. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 26 d’agost de 2025, a les 23.59 h, a través de la plataforma de contractació pública. El pressupost del projecte és de 437.495,56 € (IVA inclòs) i compta amb una subvenció de 363.820,64 €, atorgada per la Diputació de Tarragona a través del Pla ImpulsDipta 2024-2027.
Aquest projecte, aprovat per la Junta de Govern Local el passat 23 de juny i sotmès a exposició pública fins al 17 de juliol, ha estat redactat per l’empresa INVALL SA i suposarà una transformació integral del tram esmentat amb l’objectiu de millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat urbana, a més de potenciar el dinamisme comercial i social d’aquesta zona cèntrica.
Amb l’aprovació del projecte, l’alcalde de Torredembarra i responsable de Via Pública, Vale Pino, ja va destacar que «aquest projecte no només millorarà la mobilitat i l’accessibilitat d’un dels carrers més emblemàtics del centre, sinó que també el farà més amable i segur per als vianants».
Entre les principals actuacions previstes hi ha l'ampliació de les voreres; es plantarà arbrat; es renovaran serveis; s'instal·larà nou mobiliari urbà; es crearà una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda; i es reorganitzarà els espais de càrrega i descàrrega, d’estacionament de curta durada i manteniment de la zona de parada davant la farmàcia.