Tradició
La Mulassa de Salou celebra el seu 15è aniversari estrenant nou vestuari
La nova vestimenta inclou l’escut de Salou bordat en color cru o la silueta de la Torre Vella
La Mulassa de Salou ha estrenat aquest dimecres nou vestuari. L’Associació Sal-i-Ou ha presentat en societat la nova vestimenta que lluirà aquest element del bestiari popular a tots els actes festius del municipi.
El canvi s’ha fet coincidir amb el 15è aniversari de la Mulassa i en el marc de les Nits Daurades, la festa major d’estiu de Salou. El nou vestuari dignifica la Mulassa de Salou per tal que pugui lluir millor i dona vida a les festes del municipi pel gaudi dels residents i visitants.
El disseny està inspirat en els colors de la posta de sol vista des de la costa salouenca. Això es reflecteix en detalls com la línia groga sobre el grana que hi ha a la faldilla, similar als colors dels vespres mediterranis, o en les ones blaves de la faldilla, que emulen el paisatge marítim.
També es poden observar a la vestimenta detalls identitaris del poble salouenc, com l’escut bordat en color cru o la silueta de la Torre Vella, plasmada a la tovallola dels portadors. El vestuari ha estat confeccionat per Josep Maria Casas, del Barato de Reus.
Els colors també conjuguen amb els de la Mulasseta, element festiu infantil que va ser presentat durant la Festa Major del 30 d’Octubre del 2024. De fet, els colors d'aquesta estan inspirats en els de la matinada, creant un enllaç perfecte entre els dos elements. A més, la nova Mulassa compta amb colors presents als tres balls tradicionals de Salou, el de Panderos, el de Bastons i el de Pastorets.
Després de la presentació oficial del nou vestuari, la Mulassa i la Mulasseta han fet una cercavila pel passeig Jaume I i fins al Patronat de Turisme acompanyats de la Vora Band.
L’element també serà protagonista aquest diumenge del Seguici de Convidats, que comptarà amb la participació d’una dotzena de colles catalanes que ompliran els carrers del municipi amb música i balls tradicionals.
Durant l’acte, també s’ha presentat un nou pas doble que acompanyarà els balls de l’element festiu. L’obra ha estat realitzada per encàrrec pel compositor català Sergi Masalias.