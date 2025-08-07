Festa Major
La Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra tindrà més de 60 actes en 17 dies de programació
La Festa comptarà amb concerts d’artistes destacats com The Tyets, Ginestà i Doctor Prats
Torredembarra ha entrat al mes d’agost amb un dels anuncis més esperats per la seva població: la programació de les festes de Santa Rosalia 2025. Enguany, el municipi del Tarragonès viurà disset dies de Festa Major i un total de 66 actes compresos entre el 22 d’agost i el 7 de setembre.
Una de les grans novetats que es van fer oficial ahir és l’estrena de l’Espai Sínia de la Vila com a nou escenari per als concerts multitudinaris, una zona que s’habilitarà provisionalment mentre no comencin les obres del futur CAP. Una decisió que s’ha pres per descentralitzar les activitats festives i reduir l’impacte acústic. Precisament, un dels plats forts de les festes torrenques és l’oferta musical. Hi haurà deu concerts, amb grans noms de l’escena musical catalana com The Tyets, Ginestà o Doctor Prats. En total, participaran dotze grups i DJs —amb quatre grups referents, dues orquestres i sis bandes de versions.
Una part molt rellevant del programa l’aporten les entitats locals. A més dels actes propis del Protocol de Festa Major, hi ha 29 activitats organitzades per 17 entitats, que contribueixen a fer de Santa Rosalia una amb fort arrelament popular. Els Nois de la Torre, que enguany celebren el seu 50 aniversari, seran els pregoners de la Festa. També celebren aniversari La Mulassa —que fa 30 anys—, el Ball de Pastorets —que en fa 25— i el Ball de Malcasats —que en fa cinc. El 23 d’agost també es presentarà la restauració dels gegants Joan i Rosalia i el dia 26, el nou disc dels Grallers de la Torre ‘Festa Major. El seguici popular de Torredembarra’.
Ahir dimecres, el Pati del Castell va ser la seu de la presentació del programa d’actes encapçalada per l’alcalde Vale Pino; el regidor de Festes, Xavier Suárez, i el regidor de Cultura, Daniel Pujol. També hi van prendre part la cap de colla dels Nois de la Torre, Aina Recasens; Roger Parès del Ball de Malcasats i Víctor Aguado de l’Agrupació de Balls Populars, a més de la dissenyadora de la imatge de Santa Rosalia 2025, Laura González. L’acte el va conduir el periodista d’Ona La Torre, Josep Sánchez.