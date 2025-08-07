Diari Més

Documental

Dragon Khan fa 30 anys: un nou documental revela els secrets de la muntanya russa més icònica d’Espanya

L’estrena del metratge dedicat al gegant vermell de PortAventura World serà el 21 d’agost a YouTube

Imatge d'un dels directors del projecte, Toni Villaró, en un fotograma del documental.

Imatge d'un dels directors del projecte, Toni Villaró, en un fotograma del documental.Cedida

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos AlasàRedactor

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Dragon Khan és, probablement, la muntanya russa més icònica i coneguda no només de Port Aventura World sinó de tot l'estat espanyol. Enguany, aquest gegant vermell celebra el seu 30è aniversari, i ho fa amb un homenatge especial: un documental que repassa la seva història i el seu llegat.

Sota el títol “Dragon Khan: símbolo de una aventura”, la producció —d’una hora de durada— s’estrenarà el pròxim 21 d’agost al canal de YouTube Parque a Parque. El primer tràiler ja es pot veure en línia i promet revelar detalls desconeguts sobre l’atracció.

Les dues ments darrere d'aquest projecte són Toni Villaró i Alberto Rey, cocreadors del documental. Villaró com a director i productor i Rey com a guionista i codirector de contingut. Completen l'equip Josue Subirats (fotografia, audiovisual i edició), Daniel Mimbrero (gravació) i Ezequiel Tejero (il·lustració).

El documental inclou entrevistes exclusives amb figures clau en la creació i desenvolupament de Dragon Khan, com Walter Bolliger (cofundador de Bolliger & Mabillard), John Kemper (ideòleg de l’àrea de la Xina Imperial a PortAventura), Fernando Aldecoa (director general del resort), Ramón García, i John Wardley, creador d’atraccions mítiques com Stampida, Nemesis o The Smiler.

El rodatge s’ha realitzat en localitzacions singulars, com les zones restringides del parc temàtic, les oficines de Bolliger & Mabillard a Suïssa i la ciutat anglesa de Warrington. També s’hi mostren materials inèdits: concept arts, plànols tècnics, imatges d’arxiu mai vistes i gravacions casolanes dels primers anys del parc.

«Dragon Khan no és només una muntanya russa. És part de l’imaginari d’aquest país. La seva silueta, el seu nom i el seu rugit van marcar tota una generació. Aquest documental és un homenatge a la visió, el talent i l’emoció de qui la va fer possible», explica Toni Villaró.

Per la seva banda, Alberto Rey afegeix: «Ens vam proposar explicar no només com es va construir Dragon Khan, sinó com va arribar a ser un símbol. Volem emocionar tant a qui hi va créixer com a qui mai hi ha pujat però reconeix la seva llegenda».

Amb aquesta producció, es ret homenatge a una atracció que no només va transformar PortAventura, sinó que va redefinir la concepció de les muntanyes russes a Espanya. Dragon Khan: símbolo de una aventura és, en definitiva, un tribut a la creativitat, l’enginyeria i la passió que van marcar un abans i un després en la història de l’oci temàtic al país.

tracking