Dragon Khan fa 30 anys: un nou documental revela els secrets de la muntanya russa més icònica d’Espanya
L’estrena del metratge dedicat al gegant vermell de PortAventura World serà el 21 d’agost a YouTube
Dragon Khan és, probablement, la muntanya russa més icònica i coneguda no només de Port Aventura World sinó de tot l'estat espanyol. Enguany, aquest gegant vermell celebra el seu 30è aniversari, i ho fa amb un homenatge especial: un documental que repassa la seva història i el seu llegat.
Sota el títol “Dragon Khan: símbolo de una aventura”, la producció —d’una hora de durada— s’estrenarà el pròxim 21 d’agost al canal de YouTube Parque a Parque. El primer tràiler ja es pot veure en línia i promet revelar detalls desconeguts sobre l’atracció.
Les dues ments darrere d'aquest projecte són Toni Villaró i Alberto Rey, cocreadors del documental. Villaró com a director i productor i Rey com a guionista i codirector de contingut. Completen l'equip Josue Subirats (fotografia, audiovisual i edició), Daniel Mimbrero (gravació) i Ezequiel Tejero (il·lustració).
El documental inclou entrevistes exclusives amb figures clau en la creació i desenvolupament de Dragon Khan, com Walter Bolliger (cofundador de Bolliger & Mabillard), John Kemper (ideòleg de l’àrea de la Xina Imperial a PortAventura), Fernando Aldecoa (director general del resort), Ramón García, i John Wardley, creador d’atraccions mítiques com Stampida, Nemesis o The Smiler.
El rodatge s’ha realitzat en localitzacions singulars, com les zones restringides del parc temàtic, les oficines de Bolliger & Mabillard a Suïssa i la ciutat anglesa de Warrington. També s’hi mostren materials inèdits: concept arts, plànols tècnics, imatges d’arxiu mai vistes i gravacions casolanes dels primers anys del parc.
«Dragon Khan no és només una muntanya russa. És part de l’imaginari d’aquest país. La seva silueta, el seu nom i el seu rugit van marcar tota una generació. Aquest documental és un homenatge a la visió, el talent i l’emoció de qui la va fer possible», explica Toni Villaró.
Per la seva banda, Alberto Rey afegeix: «Ens vam proposar explicar no només com es va construir Dragon Khan, sinó com va arribar a ser un símbol. Volem emocionar tant a qui hi va créixer com a qui mai hi ha pujat però reconeix la seva llegenda».
Amb aquesta producció, es ret homenatge a una atracció que no només va transformar PortAventura, sinó que va redefinir la concepció de les muntanyes russes a Espanya. Dragon Khan: símbolo de una aventura és, en definitiva, un tribut a la creativitat, l’enginyeria i la passió que van marcar un abans i un després en la història de l’oci temàtic al país.