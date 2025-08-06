Diari Més

Ensurt en una discoteca de Salou: crema una màquina d'aire condicionat

Els fets van passar a les 00.15 hores i cap persona va resultar ferida

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Shaila Cid

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dimecres en un incendi en una discoteca de Salou. Els fets han passat a les 00.15 hores en un local d'oci nocturn situat a l'avinguda de Carles Buïgas.

Segons explica el cos d'emergències el foc s'ha produït en una màquina d'aire condicionat i s'ha pogut extingir ràpid. En el moment del succés només hi havia els treballadors, els quals han resultat il·lesos. El local encara no havia obert al públic quan han passat els fets.

