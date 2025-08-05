Policial
Persecució policial: detingut per circular begut i de forma temerària de Cambrils fins a Salou
Dos ocupants més del vehicle també van acabar detinguts pels Mossos d'Esquadra per amenaçar i insultar als agents
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Cambrils van detenir la matinada de dilluns a Salou un home, de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular de manera temerària i fer-ho sota l’efecte de l’alcohol. A més, se li atribueix un delicte d’amenaces i un altre de resistència i desobediència als agents de l’autoritat. Així mateix, dos homes més de 23 i 25 anys també van ser detinguts per aquest darrer fet.
Pels volts de les 01.50 hores a l’avinguda Diputació de Cambrils, un vehicle es va saltar un semàfor a gran velocitat on hi havia aturada una patrulla de mossos de paisà.
Els agents van haver de demanar suport per poder-lo aturar després de saltar-se diversos semàfors i circular prop de tres quilòmetres de manera temerària i posar en risc vianants i altres conductors sense obeir les seves ordres. Finalment, dues dotacions de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels mossos, li van bloquejar el pas a la plaça Venus, al terme municipal de Salou. Els tres ocupants del vehicle es van encarar als agents i el conductor també va proferir alguns insults i diverses amenaces.
Els mossos van observar que el conductor evidenciava anar sota l’efecte de begudes alcohòliques, per la qual cosa van requerir el suport de la Policia Local de Cambrils. Un cop feta la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,90 mg/l per litre d’aire expirat. Per tot plegat, els mossos el van acabar detenint.
Durant l’actuació policial es van identificar els dos passatgers del vehicle que també van acabar detinguts per desobediència greu als agents de l’autoritat.
El conductor ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus. Els altres dos ocupants detinguts, van quedar ahir a la tarda en llibertat amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.