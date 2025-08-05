Festa Major
El Morell clou una Festa Major multitudinària i amb gran participació popular
Més de 1.500 persones es van aplegar al sopar popular de divendres i el pregó de Joan Pera va omplir els carrers de bon humor i caliu
El Morell ha posat punt final a més de deu dies de celebracions en el marc de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén, amb un balanç altament positiu tant per part de l’organització com per la gran resposta de la ciutadania. El segon cap de setmana de festa ha estat marcat per activitats diverses i una participació massiva, amb especial èxit del sopar popular de divendres, que va congregar més de 1.500 persones.
«El balanç no pot ser més positiu: hem viscut uns dies d’alta participació, de sentiment de poble i amb propostes per a tothom», ha valorat el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig. En destaca especialment la jornada de divendres, «amb una cercavila animada, el pregó carregat d’humor de Joan Pera, el sopar popular i un concert molt celebrat d’Hotel Cochambre. Un dia rodó”»
També l’alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha volgut posar en relleu «la gran resposta de la ciutadania morellenca, que ha fet seva la Festa Major, sortint al carrer i gaudint de totes les propostes amb civisme i bon ambient».
El cap de setmana ha deixat moments destacats com la Zeuzera Pyrina Refrescant de dissabte, organitzada per l’Associació Cultural Embruix, que a més de remullar el públic va reivindicar el paper i les dificultats de la pagesia. La música tradicional també ha tingut un paper destacat amb la visita de La Principal de la Bisbal, que va oferir una jornada completa amb concert de cobla, ballada de sardanes, tarda musical i ball de nit.
L’humor i la sorpresa van arribar amb l’espectacle d’hipnosi i mentalisme de Toni Pons, que va fer participar el públic en un espectacle amè i sorprenent.
El tancament de la festa ha estat fidel a la tradició: les espurnes del Ball de Diables i l’energia del Ball de Sant Miquel han posat el punt final en una nit màgica, precedida pel seguici cerimonial, amb tot l’imaginari festiu del municipi i la visita de la Mulassa i la Somera de Falset. Famílies i infants han estat, un any més, protagonistes de molts dels actes de cultura popular.