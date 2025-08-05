Diari Més

L’Ajuntament d’Altafulla licita el servei de disseny, impressió i publicació de la revista ‘Plaça del Pou’

El contracte es divideix en dos lots i té una durada inicial de dues anualitats

Capçalera de l'edició de juliol de 2025 de la revista municipal.

L’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat el procediment de licitació per a la contractació del servei de disseny, maquetació, impressió i publicació de la revista municipal Plaça del Pou. L’objectiu de la publicació és que aquesta esdevingui una eina informativa de referència i interès per a la ciutadania sobre la gestió municipal i altres activitats rellevants.

El contracte es divideix en dos lots diferenciats. El primer correspon als serveis de disseny i maquetació de la revista, i el segon, a la seva impressió. La durada inicial del contracte és de dues anualitats, amb possibilitat de pròrroga per dues anualitats més. El pressupost base de licitació, IVA inclòs, és de 72.251,52 €.

El termini de presentació d’ofertes és de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al perfil del contractant, de manera que finalitza el 15 d’agost de 2025 a les 14h. Les propostes s’han de presentar exclusivament de manera telemàtica mitjançant l’eina de Sobre Digital, a través del portal de contractació pública de la Generalitat.

El procediment d’adjudicació és obert simplificat, amb diversos criteris de valoració, tant tècnics com econòmics, que hauran de justificar-se documentalment.

