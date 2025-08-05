Música
La Canonja aposta pel talent local i el ritme jove amb el Festival Mamut
Aquest esdeveniment cultural tindrà lloc els dies 8 i 9 d’agost a l’aparcament del Mas de l’Abeurador
Els joves canongins, des de fa tres anys, tenen una cita inamovible a la seva agenda estival: el Festival Mamut. Aquesta és una aposta de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja que omple de música i festa durant dues nits l’aparcament del Mas de l’Abeurador.
El festival va néixer amb l’objectiu de potenciar el talent musical local. Així, l’organització confecciona cartells on es combinen grups del territori, versions per cantar a ple pulmó i noms emergents —i d’altres de consolidats— del panorama urbà català.
Pel Mas de l’Abeurador, durant aquestes dues edicions, han passat artistes i grups reconeguts com Figa Flawas, Sexenni, Lildami o Flashy Ice Cream, però també d’altres emergents i canongins com Supri. Enguany, l’aposta continua en aquesta mateixa línia. El festival començarà la nit del divendres 8 d’agost amb la banda de versions Cocktail Tributov, una sessió a càrrec de DJ Marian i, per tancar la primera jornada, l’actuació del col·lectiu electrònic canongí Groovy.
L’endemà, dissabte 9 d’agost, serà el torn dels sons més urbans. El duo de trapers maresmencs dani6ix & IZZKID seran els encarregats d’encetar la nit. Tot seguit, arribarà un dels moments més esperats del cap de setmana: el concert de Mama Dousha, l’artista que ha sonat arreu del país amb l’èxit viral de Rikiti. Finalment, la sessió de Siamiss DJ tancarà el festival Mamut.
El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja, Iván Barceló, explica que el cartell del festival ha estat confeccionat amb una comissió jove. «Quan vaig entrar a la regidoria, vam crear una comissió conformada per joves de la Canonja, per no perdre l’essència del municipi. Perquè jo em puc considerar jove, però no ho soc ni conec els seus gustos», assegura.
«Ens reunim amb ells un cop al trimestre i, després d’una pluja d’idees, escollim els artistes del festival», afegeix. El regidor ha deixat clar que vol «un festival familiar i segur, que vingui canalla i gent de totes les edats». Per trobar aquesta seguretat i aconseguir tenir una festa sense agressions, l’organització col·labora amb l’entitat Mirada Violeta.
Els tiquets per les dues jornades de concert ja estan disponibles a la plataforma d’obtenció d’entrades de l’Ajuntament de la Canonja per un preu de 7 euros. «Vam posar a la venda 900 entrades amb aquest preu simbòlic, perquè volem que sigui accessible per a tothom. El ritme de venda és molt bo, ja hem venut tres quartes parts de la capacitat de l’aparcament», afirma Iván Barceló.
«Estem molt satisfets amb la bona rebuda per part dels canongins. Esperem que la gent del poble ho gaudeixi i els que vinguin de fora marxin molt contents», conclou.