Música
El Mamut torna amb dues nits de música, festa i ritme jove a la Canonja
La cita tindrà lloc a l’aparcament del Mas de l’Abeurador
El festival Mamut, organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja, torna aquest estiu amb més força que mai. Els dies 8 i 9 d’agost, l’aparcament del Mas de l’Abeurador es transformarà en un espai de música i diversió nocturna amb una proposta que combina talent local, versions per cantar a ple pulmó i els noms emergents del panorama urbà català.
El Mamut 2025 arrenca el divendres 8 d’agost amb una nit carregada d’energia positiva i ganes de ballar. La banda Cocktail Tributov obrirà la festa amb un còctel musical vibrant que barreja grans èxits d’ahir i d’avui. Cançons conegudes per diverses generacions es fusionen en un directe explosiu, amb posada en escena festiva i descarada. A continuació, el ritme continuarà amb DJ Marian, que farà pujar la temperatura amb una sessió carregada de hits i bon ambient. Per tancar la nit, el col·lectiu electrònic canongí Groovy oferirà una sessió plena de beats i bon rotllo, mantenint viva la festa fins ben entrada la matinada.
L’endemà, dissabte 9 d’agost, serà el torn dels sons més urbans. Obriran la nit dani6ix & IZZKID, un dels duos revelació del trap català. Des del Maresme, aquests dos joves artistes s’han guanyat el reconeixement amb el seu àlbum Stem Vius! i el Premi Los 40 Revelació 2024. Amb cançons com xocOcrispy han captivat una nova generació de públic, i prometen fer vibrar l’escenari de la Canonja amb la seva energia. La festa seguirà amb Mama Dousha, una de les veus més singulars del pop urbà català. Després de l’èxit viral de Rikiti, arriba a la Canonja amb la seva nova gira Criolla, presentant el tema Vitamina de l’amor, un espectacle que combina ritme, festa i missatge vitalista. I per rematar la nit, la sessió de Siamiss DJ farà que ningú vulgui marxar abans de sortir el sol.
«Esperem que tingui el mateix èxit que en les edicions anteriors on es van superar les dues mil persones ja que el cartell s’ho mereix», comenta el regidor de Joventut, Iván Barceló. Aquest any també disposaran de la plataforma de mini vídeos 360º on tothom podrà pujar i gravar-se amb les seves amistats d’una manera divertida i original.
Enguany també hi haurà servei de foodtrucks que es complementarà amb un parell de restaurants locals. «És important fomentar el comerç i la restauració local, per això des de l’Ajuntament sempre oferim la possibilitat de poder participar en els nostres esdeveniments», comenta Barceló.
El festival tampoc oblida que és un espai lliure d’actituds sexistes, per aquest motiu, es trobarà actiu un Punt Lila per a tothom que ho necessiti o desitgi informar-se.
Les dues nits començaran a les 23.30 h i s’allargaran fins a les 6 h del matí. L’entrada té un preu de 7 € i es pot adquirir a través de la plataforma Codetickets. Les persones menors de 16 anys hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta i presentar el full d’autorització degudament signat. Amb aquesta nova edició, el Mamut consolida el seu lloc com una de les cites imprescindibles de l’estiu canongí, oferint espais d’oci jove amb propostes musicals actuals i de qualitat.