Societat
El Ball parlat de Dames i Vells de Constantí compleix 15 anys
El grup va celebrar l’aniversari amb una gala especial
El Ball parlat de Dames i Vells de Constantí està d’aniversari. Aquest 2025 celebren 15 anys d’història, sàtira i humor amb un seguit d’actes especials durant la Festa Major d’Estiu. Seguint el model del grup de Tarragona (1514) i del de Reus (1523), l’any 2011 es va formar el grup del Ball de Dames i Vells de Constantí, un ball parlat amb un toc de sàtira, humorístic i burlesc, que cada any es representa per la Festa Major generant una gran expectació des dels seus inicis. L’associació va preparar una programació especial per compartir aquesta fita amb tothom.
El passat, 31 de juliol, a la plaça de l’Església i davant un nombrós públic assistent, es va celebrar la gran gala de celebració d’aquests 15 anys de Dames i Vells. La gala es va plantejar com un esdeveniment únic i molt especial on es va fer un recull dels millors textos i cançons que s’han interpretat al llarg d’aquesta 15 anys. A més, es va poder tornar a veure en escena algunes de les persones que van formar part del repartiment de Dames i Vells en la seva primera representació.
La celebració va continuar amb la representació del ball parlat d’enguany, amb dos passis que es van poder veure divendres 1 d’agost a les 21 h i dissabte 2 d’agost a les 20 h, també a la plaça de l’Església. Després de l’actuació del divendres es va presentar el llibre commemoratiu que recull la trajectòria dels 15 anys de Dames i Vells de Constantí, editat especialment per a l’ocasió. El llibre es podrà adquirir per un preu popular de 5 euros.