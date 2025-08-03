Festes
Salou enceta les Nits Daurades amb el reconeixement de Sàmper: «És una història d’èxit turístic»
El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat va ser l'encarregat de pronunciar el pregó inaugural
Salou ha encetat aquest dissabte, 2 d’agost, les Nits Daurades 2025, la seva Festa Major d’Estiu, amb un acte institucional carregat d’emoció i simbolisme als jardins del Xalet Torremar, seu del Patronat Municipal de Turisme. L’esdeveniment, que ha comptat amb més de 350 persones, ha marcat l’inici oficial de quinze dies d’activitats festives, culturals i tradicionals a la capital de la Costa Daurada.
El pregó inaugural ha estat pronunciat pel conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en un acte conduït pel periodista Eduard Margalef, que ha reunit nombroses autoritats, representants d’entitats, i veïns i veïnes del municipi.
Salou és un mar d'experiències
L’alcalde de Salou, Pere Granados, després de felicitar la Pubilla Sara pel seu aniversari, ha obert l’acte amb una benvinguda institucional on ha reivindicat el moment vibrant que viu la ciutat. «Salou, a l’estiu, no és solament una idea imaginària, sinó també un mar d’experiències i de possibilitats», ha afirmat.
Ha posat en valor el municipi com a «paradís obert al món, ciutat d’acollida, de convivència i d’harmonia col·lectiva», i ha defensat la força de la cultura popular com a eina de retrobament, cohesió i vitalitat compartida.
Granados també ha destacat el compromís de l’Ajuntament amb un model de turisme inclusiu, sostenible i basat en la qualitat, tot apostant pel «turisme blau» i per una ciutat «més humana, més verda i més propera a les persones». Ha tingut paraules de reconeixement per al teixit associatiu, empresarial i professional, que contribueix al dinamisme de Salou durant tot l’any.
Sàmper: «Salou és una història d'èxit»
El conseller Miquel Sàmper ha iniciat el seu discurs amb un to proper, confessant que encara arrossegava el jet lag d’un viatge institucional a la Xina. «No faré un sermó polític, vinc a parlar des del cor», ha dit, tot destacant que «Salou ha sabut construir un model turístic modèlic, responsable, sostenible i amb vocació de servei».
Amb un to distès i ple de referències històriques, Sàmper ha qualificat Salou com «una història d’èxit», i ha recordat les arrels iberes i romanes del territori. «Aquí, fa més de 2.000 anys, la gent es posava morena, no prenent el sol, sinó treballant de sol a sol», ha dit irònicament, tot afegint que «els romans van descobrir en aquesta costa un gran vi, fruita, peix i cereals».
També ha tingut paraules d’elogi per l’alcalde Pere Granados, de qui ha assegurat que «fa realment d’alcalde i fa molt bé la seva feina». Ha remarcat que Salou «és un exemple de com la bona gestió turística es tradueix en desenvolupament econòmic, ocupació i cohesió social» i ha elogiat l’aposta del municipi per la desestacionalització com a clau per garantir llocs de treball estables.
El conseller ha tingut també un missatge de responsabilitat, demanant prudència a l’hora de gaudir del mar i de les vacances, i ha defensat el valor de la bona política, feta des del compromís i el servei públic.
Un ambaixador per a Salou
En reconeixement a la seva vinculació amb Salou i al seu suport institucional, l’alcalde i el regidor de Festes, Xavier Montalà, han lliurat a Sàmper una placa commemorativa amb la figura del rei Jaume I i un pin institucional que l’acredita simbòlicament com a ambaixador de Salou.
L’acte ha finalitzat amb la tradicional tronada d’inici de festes al Passeig Jaume I, tot just davant del Patronat de Turisme, i amb la 6a Trobada de Batucades, que ha omplert els carrers de ritme i color amb la participació del grup local d’Atabaladors de Salou i d’altres colles convidades.
Amb aquest emotiu inici, les Nits Daurades tornen a posar de manifest que, a Salou, les nits són molt més que festes: són una manera de ser, de conviure i de compartir. El conseller ha acabat la seva intervenció dient: «Salou, sou molt bona gent».