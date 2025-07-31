Alcalde de Salou
Entrevista
Pere Granados: «Les Nits Daurades són l’expressió més viva de la nostra identitat i orgull»
L’alcalde de Salou assegura que el programa d’enguany de les festes, que comencen aquest divendres, és més ambiciós i especial que mai arran de ser la Capital de la Cultura Catalana i destaca per la seva pluralitat i inclusivitat
Les Nits Daurades és un dels esdeveniments més esperats de l’any a Salou. Què representen per al municipi?
«Representen molt més que una gran festa d’estiu. Les Nits Daurades són el reflex de la nostra ànima com a poble: mediterrània, acollidora, oberta i culturalment rica. És el moment en què Salou mostra amb orgull la seva identitat, la seva creativitat i el seu patrimoni festiu a tothom qui ens visita. Són dies de retrobament, de convivència i de celebració, tant per als salouencs i salouenques com per als milers de turistes que ens acompanyen».
Enguany, coincidint amb la Capital de la Cultura Catalana 2025, com s’ha volgut potenciar l’oferta cultural dins les festes?
«Aquest any és molt especial perquè Salou és Capital de la Cultura Catalana. Això ens ha empès a programar uns actes encara més ambiciosos i de qualitat, pensats per posar en valor el nostre talent local i també per acollir grans propostes nacionals. Música, dansa, teatre, patrimoni i tradicions conviuen en una agenda rica i diversa que vol arribar a tothom, i que reforça el nostre posicionament com a referent cultural del sud de Catalunya».
El programa d’activitats és molt complet. Com definiria l’oferta d’aquestes Nits Daurades per atraure visitants i residents de totes les edats?
«Les regidories corresponents han treballat un programa ric, plural i inclusiu, amb activitats pensades per a totes les franges d’edat i per a diferents sensibilitats. Hi ha espai per la música tradicional i per als concerts més actuals; per la cultura popular i també per l’entreteniment familiar; per la devoció religiosa i per les expressions més modernes. És un programa que ens representa com a ciutat diversa i viva, i que alhora és un gran atractiu per als visitants que cerquen experiències úniques en un entorn de qualitat. Salou és cultura».
Quina importància té la implicació de les entitats locals en la programació de les Nits Daurades?
«Fonamental. Sense la col·laboració de les entitats culturals, socials i esportives de Salou, aquestes festes no serien el que són. Són elles les que mantenen viva la tradició, les que aporten autenticitat i les que transmeten el nostre patrimoni immaterial de generació en generació. La seva participació és sinònim de compromís amb el poble i d’amor per la nostra cultura».
Les Nits Daurades són també un gran aparador per al turisme...
«És un esdeveniment clau per projectar Salou com un municipi que no només ofereix sol i platja, sinó també cultura, gastronomia, tradició, patrimoni i qualitat de vida. Les Nits Daurades permeten que molts visitants descobreixin la nostra essència més autèntica: des de la Calada de les Malles fins als concerts, les cercaviles o la Nit del Foc. És una oportunitat per mostrar amb orgull el que som i per generar experiències úniques que deixen empremta».
Finalment, què li diria als salouencs i salouenques en aquest inici de festes?
«Els diria que aquestes festes són seves, que les visquin amb intensitat, respecte i orgull. Que gaudeixin del que som capaços de fer quan treballem junts com a poble. Salou és una ciutat amb ànima, amb empenta i amb una identitat que ens fa únics. I les Nits Daurades són el millor reflex d’aquesta realitat. Celebrem-ho plegats!»