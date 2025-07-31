Art
Els incendis forestals com a motor i discurs de l’art
El Castell de Vila-seca acull l’exposició ‘Memòries incandescents’, del vila-secà Josep Serra Tarragón, que forma part del projecte Art&Fire
El passat dimarts es va inaugurar al Castell de Vila-seca l’exposició Memòries incandescents, un treball de Josep Serra Tarragón que posa en contrast la bellesa i el poder captivador del foc amb el seu poder destructiu i, a la vegada, transformador.
El treball de Serra forma part del projecte Art&Fire de la Fundació Pau Costa, iniciat després de visionar, el 2015, el documental El Gran Silenci. Horta de Sant Joan, que recorda el fets succeïts l’any 2009, quan cinc bombers van perdre la vida en les tasques de control de l’incendi que es va desfermar a la Terra Alta. D’alguna manera, explica l’artista, «aquesta exposició vol ser un homenatge al Pau, el David, el Jaume, el Jordi i el Ramon, que van morir en aquell incendi, i també a Josep Pallàs, [l’únic supervivent de la unitat GRAF Lleida que va tenir l’accident], al qual conec personalment».
Serra, que és metge d’atenció primària i il·lustrador, explica que és «metge de professió i artista d’ànima», tot assegurant que, d’alguna manera, la connexió entre la seva feina i el projecte Art&Fire és «la connexió amb la seguretat i la prevenció».
L’obra que mostra a Memòries incandescents és un conjunt de pintures amb aspecte de fotografies realitzades a carbó i també amb les tècniques de pintura al pastel i pintura digital. «És una obra gràfica que entra pels ulls i que, fins i tot, pot arribar a espantar, perquè les imatges poden arribar a semblar fins i tot boniques», afirma l’autor. Tot plegat, però, té la intenció de despertar una reflexió al voltant del foc, «un element ancestral» i la pèrdua del vincle que ens hi lliga des de temps passats. A la vegada, detalla Serra, l’exposició busca despertar en l’espectador la necessitat de reconnectar-hi per fer front als reptes ambientals actuals.
Algunes de les imatges exposades reprodueixen de manera realista llocs i fets reals, mentre que n’hi ha d’altres que sorgeixen de la memòria vital i emocional de l’autor.
La mostra que es pot visitar a Vila-seca forma part del fons de la Fundació Pau Costa, una entitat global sense ànim de lucre que posa el focus en la prevenció i la gestió d’incendis forestals des de la perspectiva de l’ecologia del foc. L’entitat porta el nom de Pau Costa Alcubierre, un dels bombers que van morir en l’incendi d’Horta, i que va ser un dels impulsors de la fundació. La secció Art&Fire busca explorar la intersecció entre l’expressió artística i la realitat dels incendis forestals.
Memòries incandescents es podrà visitar fins al fins al 28 de setembre de 2025 al Castell de Vila-seca i l’entrada a l’exposició és gratuïta.