Successos
Els bombers apaguen dos incendis de vehicle al Tarragonès
El primer foc va ser al polígon Francolí i el segon a l'A-27 a Vilallonga del Camp
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de dimecres i matinada de dijous en dos incendis de vehicles a la demarcació de Tarragona. El primer avís el van rebre a les 23.32 hores per un vehicle que va cremar parcialment al polígon industrial Francolí de Tarragona. Els bombers van procedir a la seva extinció amb línia d'aigua i van sellar-lo amb escuma. Cap persona va resultar ferida.
El segon avís va arribar quatre hores més tarda, a les 03.20 hores, per un cotxe que s'estava cremant al voral de l’A-27 a Vilallonga del Camp. Tot i els esforços dels bombers, el vehicle va quedar totalment calcinat. En tots dos serveis va treballar una dotació.