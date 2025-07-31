Indústria
Constantí dona llum verda a la planta de biogàs de l’IRTA Mas Bové
El projecte pilot té un pressupost de 682.398 euros
El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha donat llum verda a la implantació d’un sistema de producció de biogàs a partir de dejeccions ramaderes al Centre IRTA Mas Bové. El punt va prosperar a la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 29 de juliol, amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i d’ERC i amb el vot en contra de VOX.
L’obra té un pressupost de 682.398 euros i és finançada amb els fons Next Generation de la UE. L’inici de la construcció d’aquesta planta està previst per al mes de setembre. Es tracta d’una planta pilot de biogàs demostrativa i tota la matèria orgànica (purins, gallinassa i restes de poda) que s’aportarà a la planta pilot serà provinent del mateix centre IRTA Mas Bové (granges de porcs, d’aus i finques pròpies).
La planta pilot estarà ubicada dins la zona de bioseguretat de les granges del centre i en cap cas es podrà aportar a la planta matèria orgànica que provingui d’altres centres, explotacions o ubicacions. No hi haurà per tant cap transport de matèria orgànica des de l’exterior de Mas Bové, com sí es fa en les plantes de biogàs industrials. Des de l’Ajuntament destaquen que «amb aquesta planta ja no serà necessari que una empresa gestora s’endugui els purins i aporti aquests nitrats al sòl».