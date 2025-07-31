Societat
Comencen els treballs d'enderroc de les cases de la muralla a Constantí
Part del projecte coincideix amb un tram que es va restaurar entre els anys 1995 i 2000 i serà reconstituït de nou
Els treballs d'enderroc de les cases de la muralla a Constantí han començat aquesta setmana. Es tracta d'un projecte que afecta a les cases situades al carrer de la Costa 34, carrer Palau i Quer 3, i carrer Sant Pere. Els immobles es troben al perímetre exterior del casc antic, en un àmbit d'actuació d'uns 600 m2.
Un dels àmbits, entre el carrer de la Costa i el de Sant Pere, coincideix amb un tram de la muralla que ja va ser restaurada entre els anys 1995 i 2000. Després de l'enderroc, està previst que es consolidi i es restaurin els paraments i l'estructura de la muralla, que quedarà exempta i vista. Així, també es tindrà en compte l'evacuació d'aigües, la consistència de l'obra vella i la urbanització de l'entorn.
El projecte té un pressupost de 250.468,57 euros i un termini d'execució de cinc mesos. Un cop acabat l'enderroc de les cases es treballarà en el projecte de restauració, a més de la renovació del paviment i enllumenat de la plaça i, més endavant, la renovació del carrer de la Font. La muralla de Constantí està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional.