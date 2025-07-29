Societat
Les obres dels Prats d’Albinyana superen l’equador amb un projecte reformulat
Els responsables defineixen la zona com un «oasi ecològic» encerclat per l’activitat industrial i les zones turístiques
«Una cura per part de les ferides que causa l’acció humana al territori», així defineix Santiago Castellà, president del port de Tarragona, el projecte de renaturalització dels Prats d’Albinyana. Aquesta és una de les zones humides més grans del litoral català, amb 37,78 hectàrees de superfície. Com a compensació per l’ampliació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona, l’entitat portuària juntament amb la Generalitat i l’Ajuntament de Vila-seca estan treballant per la recuperació de la diversitat ambiental a la zona.
La parcel·la es troba encerclada pel Port de Tarragona, el polígon industrial i la futura ZAL i per la Pineda i el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou. Tot i això, els responsables del projecte asseguren que aquest és un «oasi ecològic» on la natura ha pres força.
De fet, els tècnics assenyalen que, des de la pandèmia, la natura s’ha «regenerat de manera espontània». Aquesta situació ha obligat a adaptar el projecte, reduint la vegetació que es preveia plantar o creant un petit estanyol que serveixi per a la cria del gripau corredor. D’altra banda, també es vetllarà per garantir la sortida de les anguiles al mar, ja que s’ha trobat prop d’un centenar. Una de les zones més destacades del projecte és la llacuna de 107.700 metres quadrats que s’està construint al centre. Aquesta inclourà una illa amb un bioma apte per les gavines corsa que nidifiquen al Port.
En poc més de mig any, els tècnics han detectat més de 700 exemplars d’animals al terreny, entre els quals hi ha 18 espècies d’especial interès. D’altra banda, també s’han detectat una important quantitat d’espècies invasores que han estat retirades. Entre aquestes destaca la presència de cranc americà, dels quals s’han trobat uns 300 exemplars, alguns de mida considerable.
Un ‘Doñana’ tarragoní
L’aiguamoll dels Prats d’Albinyana complementarà altre dels grans projectes entre Vila-seca i el Port de Tarragona: el Centre Experiencial Cal·lípolis. Pere Segura, alcalde Vila-seca, confia que l’equipament seguirà els passos del Parc Nacional Doñana permeten la visita i la investigació de la zona humida. S’espera que el projecte definitiu de l’espai museístic estigui aquesta tardor i es pugui licitar «com més aviat millor».
Les obres de naturalització clouran a finals d’any, llavors s’haurà de definir el model de gestió. Port i Ajuntament consideren aquest pas «crucial» per fer perdurar la diversitat.