Festes
Els veïns del Morell es bolquen amb els actes del primer cap de setmana de Festa Major
La Ludwig Band, Mama Dousha, Flashy Ice Cream i Boom Boom Fighters van posar la nota musical
La Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén del Morell ha arrencat amb força, amb un primer cap de setmana marcat per una elevada participació ciutadana i una gran diversitat d’activitats. Concerts, esport, cultura popular i propostes familiars han configurat una programació que ha satisfet públics de totes les edats. «El més destacat d’aquests primers dies ha estat, sens dubte, l’altíssima participació en tots els actes. Més enllà dels concerts, hem pogut veure molta gent implicada en activitats com el torneig de futbol sala, el tomb de la Francolina, el tir al plat o l’exhibició de balls country», destaca el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig.
El torneig 3x3 de futbol sala, organitzat pel Club de Futbol Sala El Morell, va omplir durant dos dies la plaça Francesc Macià amb un molt bon ambient. Pel que fa al tomb de la Francolina, divendres, l’estrena d’aquest acte va cridar l’atenció de força públic, i un bon grup de veïnes i veïns va acompanyar aquest element per places i carrers fins a la zona dels concerts joves, al recinte annex de les piscines. Els protagonistes d’aquesta primera gran nit de música van ser Flashy Ice Cream, Boom Boom Fighters i Haffi Djset.
L’endemà, dissabte, el tradicional tir al plat a la Granja dels Frares va esdevenir també un èxit, i l’exhibició de balls country va aplegar força gent a la plaça de l’Era del Castell, fet que va fer que les balladores i balladors estiguessin molt contents de poder mostrar la feina feta i treure els balls de la sala d’assaig al carrer. Pel que fa al ball de Sant Miquel amb el Ball de Diables Petits del Morell, la plaça es va omplir de gom a gom per escoltar els versots i per gaudir, després, d’un espectacular correfoc infantil, amb la participació de colles vingudes de diversos punts del territori, com Tàrrega, el Catllar, Altafulla, Tarragona, Cambrils i el Morell. El punt final a la jornada, amb milers de persones gaudint de la música fins a la matinada, el va posar el concert de La Ludwig Band, Mama Dousha i el DJ Aleix Ballesté.
Finalment, diumenge havia de tenir lloc la 18a Trobada de Puntaires, que l’Associació de Puntaires del Morell ha decidit ajornar per tal d’esquivar la calorada. El que sí que es va celebrar és el tobogan aquàtic, una proposta refrescant i que va fer que famílies, grans i petits tinguessin un final de setmana divertit i passat per aigua.